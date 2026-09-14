Das sollten wir in Relation zu jüngst veröffentlichten Zahlen setzen: Von 2015 bis 2024 sind die Gesundheitsausgaben von 36 auf knapp 58 Milliarden Euro und die Pensionsleistungen von 50 auf knapp 77 Milliarden Euro gestiegen. Unsere Staatsschulden explodieren, zugleich zahlen wir höhere Steuern als die meisten EU-Bürger. Auch die Kosten für Arbeit und Energie liegen weit über dem europäischen Durchschnitt.