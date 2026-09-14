Australien: Hai zerfleischt Surfer (56) das Bein

Vier tödliche Angriffe seit Jänner

In diesem Jahr gab es bereits vier tödliche Haiattacken in Australien – zwei davon vor der Westküste. Nach offiziellen Daten aus dem Jahr 2025 kam es in Down Under in den vergangenen zehn Jahren durchschnittlich zu rund 20 Hai-Zwischenfällen pro Jahr mit Verletzten. Im Schnitt wurden dabei jährlich 2,8 Todesfälle registriert. Für den Menschen sind vor allem drei in der Region heimische Arten gefährlich: Tigerhaie, Bullenhaie und Weiße Haie.