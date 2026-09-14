Strand gesperrt
Australien: Hai zerfleischt Surfer (56) das Bein
Nach einem Haiangriff an der Westküste Australiens ist ein Surfer schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Der 56-Jährige erlitt Montagfrüh am Glenfield Beach nördlich der Stadt Geraldton schwere Verletzungen am Bein. Die Region liegt mehr als 400 Kilometer nördlich von Perth.
Nach Angaben der Organisation Surf Life Saving WA wurde etwa 40 Meter vor der Küste ein Hai gesichtet. Die Größe und Art des Tieres waren zunächst nicht bekannt. Bissspuren am schwerbeschädigten Surfboard sollen dabei helfen, die Hai-Spezies zu bestimmen. Der Strand wurde vorübergehend gesperrt, während die Behörden den Vorfall untersuchten, wie die Zeitung „Geraldton Guardian“ berichtete.
Attacken in der Region eher selten
„Um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten, wird allen Wassersportlern geraten, das Gebiet zu meiden, da sich der Hai möglicherweise noch in der Nähe aufhält“, teilte die Stadtverwaltung in sozialen Netzwerken mit. Der Bürgermeister sprach Medien zufolge von einer „schrecklichen Nachricht“ und betonte, Haiattacken seien in der Region sehr ungewöhnlich.
Vier tödliche Angriffe seit Jänner
In diesem Jahr gab es bereits vier tödliche Haiattacken in Australien – zwei davon vor der Westküste. Nach offiziellen Daten aus dem Jahr 2025 kam es in Down Under in den vergangenen zehn Jahren durchschnittlich zu rund 20 Hai-Zwischenfällen pro Jahr mit Verletzten. Im Schnitt wurden dabei jährlich 2,8 Todesfälle registriert. Für den Menschen sind vor allem drei in der Region heimische Arten gefährlich: Tigerhaie, Bullenhaie und Weiße Haie.
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