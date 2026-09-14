3500 Hektar betroffen
Waldbrand auf Brac: Hunderte Menschen evakuiert
Auf der kroatischen Urlauberinsel Brac mussten am Wochenende Hunderte Menschen wegen eines Waldbrandes in Sicherheit gebracht werden. Starker Wind fachte die Flammen immer wieder an, die Behörden ordneten deshalb die Evakuierung von Wohnhäusern in der Ortschaft Milna an.
Das Feuer erfasste laut der kroatischen Nachrichtenagentur HINA rund 3500 Hektar Kiefernwald und Buschland. Mindestens zwei Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Insgesamt wurden etwa 500 Personen in Sicherheit gebracht.
„Der Wind weht immer noch, aber ich denke, wir haben gute Chancen, das Feuer unter Kontrolle zu bringen“, zitierte HINA den Feuerwehrchef Nikola Martinić Dragan. Mehr als 220 Feuerwehrleute waren die ganze Nacht im Einsatz, am Sonntag kamen vier Löschflugzeuge hinzu.
Einwohner und Touristen auch per Schiff evakuiert
An den Evakuierungen waren auch mehrere Schiffe beteiligt. Die Schiffe vom Hafenamt, von der Wasserschutzpolizei und von Privatleuten holten Einwohner und Touristen aus den von den Flammen bedrohten Gebieten bei Milna.
Brac gehört zu den größten Adria-Inseln und liegt vor der Stadt Split. Die Insel ist wegen ihrer Sandstrände ein beliebtes Urlaubsziel.
Große Hitze und Trockenheit in Kroatien
Kroatien hatte in diesem Sommer wie große Teile Europas unter Hitze und Trockenheit gelitten. Der vom Menschen verursachte Klimawandel sorgt nach Einschätzung von Wissenschaftern für längere Hitzewellen und Dürren. Diese trocknen die Vegetation aus und begünstigen so Waldbrände.
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