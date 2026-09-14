Waldbrand auf Brac: Hunderte Menschen evakuiert

Große Hitze und Trockenheit in Kroatien

Kroatien hatte in diesem Sommer wie große Teile Europas unter Hitze und Trockenheit gelitten. Der vom Menschen verursachte Klimawandel sorgt nach Einschätzung von Wissenschaftern für längere Hitzewellen und Dürren. Diese trocknen die Vegetation aus und begünstigen so Waldbrände.