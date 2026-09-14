Lustenau-Goalie: „Er stört mich – klar Abseits!“

Insofern war dem Last-Minute-Erfolg gegen die Vorarlberger schon eine große Bedeutung beizumessen. „Natürlich tut es gut, wenn man sich schnell in die richtigen Regionen bewegt, aber man darf sich davon nicht abhängig machen in der Bewertung und in der täglichen Arbeit“, sagte Helm. Sein Team verdoppelte die Punkteausbeute der bisherigen Saison und stieß vom letzten auf den achten Rang vor. „Von außen werden immer Tabelle und Resultat beurteilt, das ist aber keine Expertise“, monierte der Austria-Coach. Als Vereinsverantwortlicher müsse man vielmehr die Arbeitsweise und das Erreichen von Etappenzielen bewerten.