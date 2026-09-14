Fiona Erdmann wird ein viertes Mal Mutter

Ihr drittes Kind war im Februar 2025 auf die Welt gekommen. Erdmann hatte offen auch über Fehlgeburten gesprochen, die sie erlitten hat. Als 18-Jährige hatte die in Saarbrücken geborene Erdmann an der Model-Castingshow „Germany‘s Next Topmodel“ des Senders ProSieben teilgenommen. Heute arbeitet sie auch als Schauspielerin und Influencerin. Sie lebt mit ihrer Familie Dubai.