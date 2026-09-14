Neben Zverev schlägt auch Sinner in Wien auf

Die Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle werden noch stärker als sonst. Erstmals seit 1998 stehen mit Jannik Sinner und dem aktuellen US-Open-Sieger Alexander Zverev die Nummern 1 und 2 der Welt im Starterfeld.
Waren der Südtiroler und der Deutsche 2025 noch als Nummer zwei und drei der Weltrangliste (hinter Carlos Alcaraz) nach Wien gereist, bilden die beiden aktuell die Spitze des Herren-Tennis.
Neuauflage vom 2025er Finale?
Gut möglich, dass es am 1. November in der Wiener Stadthalle zur Final-Revanche kommt. Vergangenes Jahr hatte sich Sinner in drei Sätzen gegen Zverev durchgesetzt.
2026 ebenfalls im Starterfeld: Daniil Medwedew (Russland), Flavio Cobolli (Italien), Frances Tiafoe (USA), Lorenzo Musetti (Italien) und Learner Tien (USA).
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