Brad Pitts schöne Freundin Ines sorgt für Aufsehen

Beim US Open standen eigentlich die Tennis-Stars im Mittelpunkt. Doch als Brad Pitt mit seiner Freundin Ines de Ramon auf der Tribüne Platz nahm, wanderte so mancher Blick schnell zu ihr. Die 33-Jährige sorgte mit einem raffinierten Oberteil für einen echten Hingucker, und zeigte dabei überraschend viel Haut.
Für ihren gemeinsamen Besuch beim Herren-Finale der US Open in New York setzte Ines de Ramon auf einen ungewöhnlichen Mix aus romantischen Spitzen-Details und lässigem Denim. Ihr cremefarbenes Oberteil war mit aufwendigen Blumenstickereien und Spitze verziert. Doch vor allem die großen Aussparungen an den Schultern machten den Look zum Hingucker.
Gleichzeitig sexy, verspielt und lässig
Die filigrane Spitze zog sich vom hoch angesetzten Ausschnitt bis zum bestickten Oberteil. Blassrosa Blüten und grüne Blätter sorgten für Farbtupfer auf dem ansonsten hellen Stoff. Dazu trug Ines eine einfache blaue Jeans und eine kleine helle Tasche mit goldener Kette.
Pitt mit goldenen Accessoires
Während Ines mit ihrem auffälligen Oberteil alle Blicke auf sich zog, gab sich Brad Pitt deutlich zurückhaltender. Der Hollywood-Star erschien in einem blauen Hemd, einer verkehrt herum getragenen Baseballkappe und einer Pilotenbrille mit Goldrand. Eine goldene Uhr, eine Goldkette und goldene Armbänder komplettierten den entspannten Tennis-Look des US-Superstars.
Auf der Tribüne wirkten die beiden sichtlich vertraut. Sie unterhielten sich, hielten Händchen und verfolgten gemeinsam das Geschehen auf dem Platz. Ein klassischer Auftritt des Paares: möglichst entspannt, aber trotzdem mit jeder Menge Aufmerksamkeit.
Seit 2022 ein Paar
Brad Pitt und Ines de Ramon sind seit Ende 2022 ein Paar. Lange hielten sie ihre Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Erst beim Filmfestival von Venedig 2024 zeigten sie sich erstmals gemeinsam auf einem roten Teppich.
Seitdem gibt es immer wieder öffentliche Auftritte bei Filmpremieren, Sportveranstaltungen oder gemeinsamen Ausflügen. Weit mehr als diese Bilder bekommen Fans von ihrem Privatleben allerdings selten zu sehen.
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