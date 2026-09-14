Panettieres Freund in Handschellen abgeführt!

Festnahme hat nichts mit Hayden Panettieres Tod zu tun

Der Vorfall bekommt vor allem deshalb Aufmerksamkeit, weil Brian Hickerson, der Ex-Freund von Hayden Panettiere, zum Zeitpunkt ihres Todes offenbar wieder mit ihr zusammen war. Am 16. August starb sie im Alter von nur 36 Jahren in einer Wohnung in Greenville. Brian und sein Bruder Zach waren in ihren letzten Stunden bei ihr.