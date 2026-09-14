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„Haben mich genervt“

Trump hebt Zölle auf irischen Whiskey auf

Außenpolitik
14.09.2026 08:46
Deal auf dem Golfplatz: US-Präsident Donald Trump verkündet das Ende der Zölle auf irischen ...
Deal auf dem Golfplatz: US-Präsident Donald Trump verkündet das Ende der Zölle auf irischen Whiskey. Irlands Premier Micheál Martin (links) freut sich.(Bild: EPA/NEIL HALL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Weil ihn deswegen schon „alle genervt haben“, will US-Präsident Donald Trump nach dem Ende der Zölle auf schottischen Whisky nun auch die Einfuhrgebühren für das irische Pendant für nicht erklären. Dies kündigte der mächtige Mann im Weißen Haus während eines Treffens mit dem irischen Regierungschef Micheál Martin am Rande eines Golfturniers an.

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Im Mai hatte Trump bereits „zu Ehren“ des britischen Königspaars schottischen Whisky von Zöllen ausgenommen. Zuvor waren diese mit zehn Prozent verzollt worden. „Der König und die Königin haben mich dazu gebracht, etwas zu tun, das niemand sonst geschafft hat, ohne mich überhaupt darum zu bitten!“, schrieb Trump nach einem mehrtägigen Staatsbesuch von König Charles III. und Königin Camilla in den USA auf der Plattform Truth Social.

Die irische Spirituose wird derzeit wie viele andere EU-Importe in die Vereinigten Staaten mit 15 Prozent verzollt. Zum Abschluss seines zweitägigen Irland-Besuchs erklärte Trump auf einem Golfplatz, der seiner Familie gehört, der irische Regierungschef und der irische Spitzen-Golfer Shane Lowry hätten ihn auf den Zoll angesprochen.

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„Und alle haben mich ständig damit genervt und gesagt: ,Würdest du mir einen Gefallen tun? Es ist so unfair, was da vor sich geht.‘“ Alle hätten ihn gebeten, den Zoll zurückzunehmen. „Und ich sagte im Namen der Vereinigten Staaten von Amerika: Ich werde die Zölle auf irischen Whiskey aufheben“, sagte Trump unter lautem Jubel der Menge.

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