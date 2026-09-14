Trump hebt Zölle auf irischen Whiskey auf

Weil ihn deswegen schon „alle genervt haben“, will US-Präsident Donald Trump nach dem Ende der Zölle auf schottischen Whisky nun auch die Einfuhrgebühren für das irische Pendant für nicht erklären. Dies kündigte der mächtige Mann im Weißen Haus während eines Treffens mit dem irischen Regierungschef Micheál Martin am Rande eines Golfturniers an.
Im Mai hatte Trump bereits „zu Ehren“ des britischen Königspaars schottischen Whisky von Zöllen ausgenommen. Zuvor waren diese mit zehn Prozent verzollt worden. „Der König und die Königin haben mich dazu gebracht, etwas zu tun, das niemand sonst geschafft hat, ohne mich überhaupt darum zu bitten!“, schrieb Trump nach einem mehrtägigen Staatsbesuch von König Charles III. und Königin Camilla in den USA auf der Plattform Truth Social.
Die irische Spirituose wird derzeit wie viele andere EU-Importe in die Vereinigten Staaten mit 15 Prozent verzollt. Zum Abschluss seines zweitägigen Irland-Besuchs erklärte Trump auf einem Golfplatz, der seiner Familie gehört, der irische Regierungschef und der irische Spitzen-Golfer Shane Lowry hätten ihn auf den Zoll angesprochen.
Trump: „Im Namen der USA sage ich ...“
„Und alle haben mich ständig damit genervt und gesagt: ,Würdest du mir einen Gefallen tun? Es ist so unfair, was da vor sich geht.‘“ Alle hätten ihn gebeten, den Zoll zurückzunehmen. „Und ich sagte im Namen der Vereinigten Staaten von Amerika: Ich werde die Zölle auf irischen Whiskey aufheben“, sagte Trump unter lautem Jubel der Menge.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.