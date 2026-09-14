Zug blieb in Nacht in Tunnel liegen – evakuiert!

Es war eine böse und vor allem unangenehme Überraschung für die Passagiere des Nachtzugs, der von Seefeld in Richtung Innsbruck unterwegs war. Gegen 1.30 Uhr musste die Bahngarnitur aufgrund eines technischen Defekts auf der Karwendelbahnstrecke im Martinswandtunnel zum Stillstand gebracht werden, wie es vonseiten der Polizei heißt.