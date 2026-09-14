Kanada will „einzigartige Allianz“ mit EU bilden

EU sucht neue Partner

Auch die EU hat in den Vereinigten Staaten unter Trump keinen verlässlichen Verbündeten mehr und sucht nach neuen Partnern. Laut dem Bericht ist daher nun auch offen für einen neuen solchen Status. In der Vergangenheit hatte sich die Union bei ihren Beitrittsregeln wenig flexibel gezeigt. Assoziierungsabkommen für eine engere politische und wirtschaftliche Kooperation ohne Mitgliedschaft hat die EU bereits mit einigen Ländern wie der Ukraine, Georgien und Israel.