Prominente Kämpfer für Naturjuwel Namlosbach

„Eingriffe rechtlich und ökologisch inakzeptabel“

Doch die Front der Gegner wächst. Nun meldet sich der Landesverband Tirol des Österreichischen Alpenvereins zu Wort. Er stellt sich hinter Bürgerinitiative, WWF und Umweltanwalt. Der Namlosbach sei Teil des Natura-2000-Gebiets Tiroler Lech und gehöre zu den letzten 14 Prozent der österreichischen Fließgewässer in einem „sehr guten ökologischen Zustand“. „Der Lech und seine Zuflüsse sind als Wildflusslandschaft von europäischer Bedeutung. Solche Eingriffe sind rechtlich und ökologisch inakzeptabel“, sagt Klaus Freisinger, Naturschutzreferent des Tiroler Alpenvereins.