Wenn eine Geburt das eigene Herz aus Takt bringt

Eigentlich sollte Judith N. die ersten Tage mit ihrer Tochter genießen. Stattdessen bekommt sie starke Schmerzen im Unterleib. Ein Riss im Eileiter hat innere Blutungen ausgelöst. Eine Notoperation in der Klinik Donaustadt rettet ihr Leben. Doch die große Bauchnarbe macht selbst das Aufstehen schwer. „Ich war in einem emotionalen Ausnahmezustand, weil ich fast gestorben wäre“, erzählt sie. Weil sie ihr Baby nicht selbst versorgen kann, nimmt die Klinik ihre Mutter als Begleitperson auf. Sie kümmert sich im Beisein ihrer Tochter um das Neugeborene.