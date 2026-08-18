Klitschko äußert sich zum Tod von Panettiere

Und weiter: „Vielen Dank an alle, die meine Familie unterstützen und ihr aufrichtiges Beileid aussprechen. Ruhe in Frieden, Hayden. Mögest du ewigen Frieden finden.“

„Herzschmerz“ nach Panettieres Tod

Mit Trauer und Bestürzung haben auch frühere Weggefährten auf den Tod von Serienstar Hayden Panettiere reagiert. „Mir fehlen die Worte für dieses traurige Lied. Nur Herzschmerz“, schrieb US-Schauspielerin Connie Britton, die neben Panettiere für „Nashville“ vor der Kamera gestanden hatte, auf Instagram. Hayden sei „voller Brillanz, so hell leuchtend“ gewesen, erklärte die 59-jährige Britton weiter – und fügte hinzu: „Ich liebe dich, Mädchen. Schlafe jetzt ruhig.“