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„Tieftraurig“

Klitschko äußert sich zum Tod von Panettiere

Society International
18.08.2026 10:10
Wladimir Klitschko hat auf Instagram eine lange, bewegende Nachricht zum Tod von Hayden ...
Wladimir Klitschko hat auf Instagram eine lange, bewegende Nachricht zum Tod von Hayden Panettiere veröffentlicht.(Bild: APA-Images / Starpix)
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Von krone.at

Wladimir Klitschko trauert um die Mutter seiner Tochter und seine Ex-Verlobte Hayden Panettiere. Auf Instagram veröffentlichte der 50-Jährige nun ein bewegendes Statement zum Tod der Schauspielerin.

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„Ihr tragischer Tod macht mich tieftraurig“, schrieb Klitschko zu einem Foto, das ihn und Panettiere gemeinsam mit Tochter Kaya zeigt. Das Gesicht der mittlerweile Elfjährigen wurde unkenntlich gemacht. „Unsere Familie durchlebt eine Zeit tiefen Schocks und großer Trauer“, fuhr der Ex-Boxweltmeister fort. 

„Sie hat die Welt viel zu früh verlassen“
Die Nachricht „von Haydens tragischem Tod macht mich zutiefst traurig“, erklärte Klitschko zudem. „Sie hat diese Welt viel zu früh verlassen. Hayden war, obwohl sie nicht mehr meine Partnerin war, ein wichtiger Teil meines Lebens und die Mutter unserer Tochter Kaya.“

Mit diesem Familienfoto und bewegenden Worten nahm Wladimir Klitschko auf Instagram Abschied von seiner Ex-Verlobten Hayden Panettiere:

Panettiere habe ein „außergewöhnliches Talent“ gehabt und sich „eine unglaubliche Karriere aufgebaut“, so Klitschko. Gleichzeitig habe sie sich „auch den dunkleren Seiten einer sehr anspruchsvollen Branche stellen“ müssen.

Klitschko will Erinnerungen für Tochter lebendig halten
Seine Ex-Verlobte werde er immer in guter Erinnerung behalten, so Klitschko: „Nichts wird die gemeinsame Zeit auslöschen, die wir miteinander verbracht haben, oder den Platz, den sie in unserem Leben hatte.“

Die Erinnerung an Panettiere werde er immer lebendig halten, vor allem wegen der gemeinsamen Tochter: „Zu unserer Tochter Kaya werde ich immer mit Respekt über ihre Mutter sprechen und dafür sorgen, dass sie sich an den Menschen erinnert, der sie war“, erklärte Klitschko. 

Zitat Icon

Nichts wird die gemeinsame Zeit auslöschen, die wir miteinander verbracht haben, oder den Platz, den sie in unserem Leben hatte.

Sein tiefstes Mitgefühl gelte aktuell vor allem „Haydens Eltern, ihren Freunden und ihren Fans, die heute ebenfalls trauern. Junge und talentierte Menschen wie Hayden sollten diese Welt nicht so früh verlassen.“

Dankt für Mitgefühl
Außerdem bittet Klitschko um Privatsphäre für die Familie: „Ich bitte alle darum, die Gefühle und die Privatsphäre unserer Familie in dieser unglaublich schwierigen Zeit zu respektieren. Im Moment ist dies alles, was ich sagen möchte.“

Und weiter: „Vielen Dank an alle, die meine Familie unterstützen und ihr aufrichtiges Beileid aussprechen. Ruhe in Frieden, Hayden. Mögest du ewigen Frieden finden.“

„Herzschmerz“ nach Panettieres Tod
Mit Trauer und Bestürzung haben auch frühere Weggefährten auf den Tod von Serienstar Hayden Panettiere reagiert. „Mir fehlen die Worte für dieses traurige Lied. Nur Herzschmerz“, schrieb US-Schauspielerin Connie Britton, die neben Panettiere für „Nashville“ vor der Kamera gestanden hatte, auf Instagram. Hayden sei „voller Brillanz, so hell leuchtend“ gewesen, erklärte die 59-jährige Britton weiter – und fügte hinzu: „Ich liebe dich, Mädchen. Schlafe jetzt ruhig.“ 

Connie Britton veröffentlichte nach dem Tod von „Nashville“-Kollegin diese Bildergalerie auf Instagram und nahm mit bewegenden Worten Abschied von Hayden Panettiere:

Von 2012 bis 2018 spielte Panettiere in der Drama-Serie „Nashville“ über das Geschehen in der gleichnamigen amerikanischen Hochburg der Musikrichtung Country die ehrgeizige Sängerin Juliette Barnes.

Es ging um den Machtkampf und später den Zusammenhalt der jüngeren Nachwuchskünstlerin Barnes und des schon etwas älteren Country-Superstars Rayna James, gespielt von Britton (auch bekannt aus „The White Lotus“).

„Phönix, der sich aus der Asche erhob“
„Ruhe in Frieden, süße Hayden. Viel zu früh von uns gegangen“, schrieb Schauspielerin Kim Cattrall (69) auf Instagram. Auch Selma Blair (54) und „Scream 6“-Co-Star Melissa Barrera (36) drückten ihre Trauer aus.

Mit diesem gemeinsamen Schnappschuss nahm Kim Cattrall von Hayden Panettiere Abschied:

Oscarpreisträgerin Viola Davis würdigte auf Instagram das „fantastische Talent“, die Reife und das große Herz der Schauspielerin. „Ich wünschte, die Welt hätte mehr Zeit mit dir gehabt, denn ich war brennend neugierig darauf, wer du gerade wurdest. Ich sah diesen wunderschönen Phönix, der sich aus der Asche erhob“, schrieb die 61-Jährige weiter.

Viola Davis widmete Hayden Panettiere einen langen Nachruf auf Instagram:

Panettiere und Davis hatten 2016 zusammen das Gerichtsdrama „Custody“ gedreht.

Panettiere starb am Sonntag
Panettiere, die frühere Verlobte von Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko, war am Sonntag (Ortszeit) in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina in einer Wohnung tot aufgefunden worden, wie US-Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten.

„Mit tiefer Trauer geben wir den tragischen Tod unserer geliebten Hayden bekannt“, zitierten der Sender ABC und andere Medien aus einer Mitteilung ihres Vaters. Die Schauspielerin („Scream 4“, „Scream 6“, „Heroes“ und „Nashville“) wurde 36 Jahre alt.

Der Tod von Hayden Panettiere schockte am Sonntag Hollywood.
Der Tod von Hayden Panettiere schockte am Sonntag Hollywood.(Bild: AP/Jordan Strauss)

  Die vorläufigen Ermittlungen hätten keine Hinweise auf ein Verbrechen oder verdächtige Umstände ergeben, hieß es. Genauere Angaben zur Todesursache gab es zunächst aber nicht.

Weltweiter Durchbruch mit der Serie „Heroes“
Panettiere stand in den USA schon als Kind vor der Kamera. Ihren internationalen Durchbruch erzielte sie mit nur 17 Jahren in der Serie „Heroes“ (2006 bis 2010) mit der Rolle der Highschool-Cheerleaderin Claire Bennet, die übernatürliche Kräfte besitzt.

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Im Mai hat Panettiere eine Biografie herausgebracht. In dem Buch namens „This Is Me“ schrieb sie unter anderem über eine Wochenbettdepression nach der Geburt ihrer Tochter und eine Alkoholsucht. Ihre 2014 geborene Tochter Kaya mit Ex-Partner Klitschko lebt seit einigen Jahren bei ihrem Vater in Europa.

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