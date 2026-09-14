Saisoneröffnung mit Ronaldo Villazon in St. Gallen

Tolles Ensemble

Doch Villazón ist ein Theaterblut von nach wie vor großer Bühnenpräsenz. Sich auf seine immerhin respektablen Ämter als Intendant der Salzburger Mozartwoche und als künstlerischer Leiter der Internationalen Stiftung Mozarteum zu beschränken sowie seine Tätigkeit als Regisseur zu verfolgen, kommt für ihn offenbar nicht in Frage. Bleiben hier also Wünsche der Gesangsfreaks offen, so werden diese vom übrigen Ensemble umso mehr erfüllt. Zu nennen ist neben anderen Jennifer Panara als Muse, Eva Langeland Gjedre mit brillanter Koloratur als Olympia sowie als Giulietta, Sylva D’Eramo als Antonia oder Andrew Foster-Williams als Bösewicht in verschiedenen Gestalten. Handwerklich bieder, aber nicht ärgerlich kommt die Regie von Guta Rau rüber. Das Bühnenbild von Isabel Kittnar variiert die Idee eines Skizzenbuchs des Dichters E.T.A. Hoffmann, um den es in dieser Oper ja geht.