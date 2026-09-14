Russell und Co. üben Kritik an neuer F1-Strecke

Bis einschließlich 2035 fährt die Formel 1 in Madrid. Ob sich die Verantwortlichen die Kritik zu Herzen nehmen und für den nächsten Grand Prix tatsächlich Änderungen vornehmen, wird sich zeigen müssen. Der Formel-1-Tross übersiedelt jetzt erstmal nach Baku, wo auf jeden Fall mehr Überholmöglichkeiten geboten werden.