Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Lange Vorgeschichte“

Panettieres Mutter macht Freund schwere Vorwürfe

Society International
19.08.2026 10:08
Mutter Lesley Vogel hat sich erstmals zum Tod ihrer Tochter geäußert.
Mutter Lesley Vogel hat sich erstmals zum Tod ihrer Tochter geäußert.(Bild: APA/Peter Kramer / Getty Images North America / AFP)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Nach dem Tod von Hayden Panettiere am Sonntag hat ihre Mutter Lesley Vogel ihr Schweigen gebrochen – und dem On-off-Freund ihrer Tochter, Brian Hickerson, schwere Vorwürfe gemacht.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Welche Rolle spielt Brian Hickerson beim Tod von Hayden Panettiere? Eine Frage, die derzeit wohl nicht nur Freunde und Fans der Schauspielerin umtreibt, sondern auch ihre Mutter Lesley Vogel. Diese hat wenige Tage nach dem tragischen Ableben ihrer berühmten Tochter ihr Schweigen gebrochen.

„Hayden hat leider ihren Weg verloren“
„Ich glaube, Hayden war in so vielerlei Hinsicht ein unglaublich talentierter Mensch“, sagte Vogel am Dienstag zu NBC News, räumte aber auch ein: „Ich denke, für junge Menschen, die in der Unterhaltungsbranche aufwachsen, ist es ein harter Kampf – es ist eine sehr anspruchsvolle Branche, und es ist leider nicht ungewöhnlich, dass man auf den falschen Weg gerät.“

Hayden Panettiere mit Mutter Leslie, Vater Skip und Bruder Jansen, der 2023 gestorben ist: Die ...
Hayden Panettiere mit Mutter Leslie, Vater Skip und Bruder Jansen, der 2023 gestorben ist: Die Beziehung der Schauspielerin zu ihrer Mutter galt als zerrüttet.(Bild: APA/Alberto E. Rodriguez / Getty Images North America / AFP)

Sie sei aber auch überzeugt davon, dass es in Hollywood sehr schwer sei, „sich selbst treu zu bleiben, und ich glaube, Hayden hat leider ihren Weg verloren. Ich wünschte, es wäre anders gekommen, ich wünschte, sie wäre sich selbst treu geblieben, denn sie hatte viele unglaubliche Eigenschaften.“ 

Eltern machten sich wegen Panettieres Freund Sorgen
Hart ins Gericht ging Panettieres Mutter unterdessen auch mit dem On-off-Freund ihrer Tochter. „Der Mann in ihrem Leben, den wir schon seit geraumer Zeit loswerden wollten, war zum Zeitpunkt ihres Todes bei ihr – und das war Brian Hickerson.“

Damit bestätigte Vogel das, was schon zuvor berichtet worden war. Laut US-Medien war Hickerson nämlich in dem Apartment, in dem die Schauspielerin am Sonntag starb, anwesend. Im Gegensatz zu seinem Bruder Zach habe sich der 37-Jährige angesichts der Tragödie aber sehr gefühlskalt verhalten. Als Verdächtiger wird Hickerson allerdings bislang nicht geführt.

Hayden Panettiere und Brian Hickerson im Jahr 2019
Hayden Panettiere und Brian Hickerson im Jahr 2019(Bild: PPS/www.PPS.at)

„Immer wieder in ihrem Verhalten bestärkt“
Vogel ging unterdessen auch auf die turbulente Beziehung ihrer Tochter mit Hickerson ein. Mehrfach musste die Polizei in der Vergangenheit wegen Hickerson ausrücken. 2020 wurde er festgenommen und wegen häuslicher Gewalt und Körperverletzung angeklagt. 2021 bekannte er sich schuldig. Dennoch kam Hayden Panettiere nicht von ihm los.

„Es gibt eine lange Vorgeschichte, in der Brian Hayden immer wieder in ihrem Verhalten bestärkt hat“, schilderte jetzt auch Panettieres Mutter. „Deshalb haben sich ihr Vater und ich schon lange Sorgen seinetwegen gemacht.“

„Bei ihrem Bruder“
Abschließend erklärte Panettieres Mutter, dass ihr vor allem ein Gedanke Trost spende: „Ich habe einfach das Gefühl, dass sie bei ihrem Bruder ist und sie Frieden gefunden haben.“

Hayden Panettieres Bruder Jansen starb 2023 im Alter von nur 28 Jahren an den Folgen einer Herzmuskelerkrankung in Verbindung mit Komplikationen an der Aortenklappe.

Auf Instagram teilte Hayden Panettiere im letzten Jahr einen herzzerreißenden Tribut an ihren verstorbenen Bruder:

Panettiere sprach von „Geschäftsbeziehung“
Die Beziehung von Hayden Panettiere und Lesley Vogel galt vor dem Tod der Schauspielerin schon lange als zerrüttet. In ihrer Biografie, die erst vor wenigen Monaten auf den Markt kam, schrieb die 36-Jährige über das schwierige Verhältnis zu ihrer Mutter. Es sei keine Mutter-Tochter-Verbindung, sondern eher eine „Geschäftsbeziehung“, die „manipulativ und emotional stark belastend“ sei, kritisierte Panettiere ihre Mutter auch in Interviews.

Lesen Sie auch:
Hayden Panettiere wurde mit ihrer Rolle in der Serie „Heroes“ zum Star.
Hayden Panettiere
Freund war bei Tod dabei und völlig gefühlskalt
18.08.2026
Gesundheits-Schock!
Panettiere sprach vor Tod über rätselhafte Lähmung
18.08.2026
„Tieftraurig“
Klitschko trauert um seine Ex Hayden Panettiere
18.08.2026

Zu Beginn ihrer Karriere sei Vogel sogar Haydens Managerin gewesen, mit 19 Jahren versuchte die Schauspielerin eigenen Angaben zufolge ein normales Verhältnis zu ihrer Mutter aufzubauen. Doch als sie die Zusammenarbeit beendete, habe diese nur gemeint „Du schuldest mir etwas“ und Geld gefordert. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
19.08.2026 10:08
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Hayden Panettiere
Hollywood
NBC
MutterEltern
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Panettiere: Erste Details zu Todesursache enthüllt
244.825 mal gelesen
Trauer um Hayden Panettiere: Am Montag wurden erste Details zum Tod der Schauspielerin bekannt. ...
Ausland
AUA verweigerte Luftfahrt-Chefin das Boarding
204.698 mal gelesen
Als reguläre Passagierin unterwegs, durfte die oberste Schweizer Luftfahrt-Chefin bei der AUA ...
Society International
US-Schauspielerin Hayden Panettiere stirbt mit 36
109.067 mal gelesen
Hayden Panettiere hatte erst in diesem Jahr ihre Memoiren veröffentlicht.
Außenpolitik
Drohnen-Ärger! Moskau droht Europa mit Terror
1082 mal kommentiert
Die Ukraine schlug zuletzt im tiefsten Russland zu – und zerstörte Lagerzentren des „russischen ...
Innenpolitik
Tausende Migranten könnten abgeschoben werden
927 mal kommentiert
Illegale Migranten ohne Aufenthalt sollen außerhalb Europas gebracht werden.
Innenpolitik
Spart der Bund, sollen Steuerzahler Geld bekommen
808 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger: als erste pinke Ministerin am Ziel, als NEOS-Frontfrau im Kreuzfeuer der ...
Mehr Society International
Iris Klein auf Wolke 7
Katzenberger-Mama liebt 22 Jahre jüngeren Mann
„Lange Vorgeschichte“
Panettieres Mutter macht Freund schwere Vorwürfe
„Schönster Tag“
Callum Turner schwärmt von Hochzeit mit Dua Lipa
Turtel-Pics aus Urlaub
Hamilton kann Finger nicht von Kims Kurven lassen!
„Von Dämonen besessen“
Kaia Gerber unterzog sich als Kind Exorzismus!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf