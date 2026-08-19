Panettieres Mutter macht Freund schwere Vorwürfe

Panettiere sprach von „Geschäftsbeziehung“

Die Beziehung von Hayden Panettiere und Lesley Vogel galt vor dem Tod der Schauspielerin schon lange als zerrüttet. In ihrer Biografie, die erst vor wenigen Monaten auf den Markt kam, schrieb die 36-Jährige über das schwierige Verhältnis zu ihrer Mutter. Es sei keine Mutter-Tochter-Verbindung, sondern eher eine „Geschäftsbeziehung“, die „manipulativ und emotional stark belastend“ sei, kritisierte Panettiere ihre Mutter auch in Interviews.