Panettieres Mutter macht Freund schwere Vorwürfe

Nach dem Tod von Hayden Panettiere am Sonntag hat ihre Mutter Lesley Vogel ihr Schweigen gebrochen – und dem On-off-Freund ihrer Tochter, Brian Hickerson, schwere Vorwürfe gemacht.
Welche Rolle spielt Brian Hickerson beim Tod von Hayden Panettiere? Eine Frage, die derzeit wohl nicht nur Freunde und Fans der Schauspielerin umtreibt, sondern auch ihre Mutter Lesley Vogel. Diese hat wenige Tage nach dem tragischen Ableben ihrer berühmten Tochter ihr Schweigen gebrochen.
„Hayden hat leider ihren Weg verloren“
„Ich glaube, Hayden war in so vielerlei Hinsicht ein unglaublich talentierter Mensch“, sagte Vogel am Dienstag zu NBC News, räumte aber auch ein: „Ich denke, für junge Menschen, die in der Unterhaltungsbranche aufwachsen, ist es ein harter Kampf – es ist eine sehr anspruchsvolle Branche, und es ist leider nicht ungewöhnlich, dass man auf den falschen Weg gerät.“
Sie sei aber auch überzeugt davon, dass es in Hollywood sehr schwer sei, „sich selbst treu zu bleiben, und ich glaube, Hayden hat leider ihren Weg verloren. Ich wünschte, es wäre anders gekommen, ich wünschte, sie wäre sich selbst treu geblieben, denn sie hatte viele unglaubliche Eigenschaften.“
Eltern machten sich wegen Panettieres Freund Sorgen
Hart ins Gericht ging Panettieres Mutter unterdessen auch mit dem On-off-Freund ihrer Tochter. „Der Mann in ihrem Leben, den wir schon seit geraumer Zeit loswerden wollten, war zum Zeitpunkt ihres Todes bei ihr – und das war Brian Hickerson.“
Damit bestätigte Vogel das, was schon zuvor berichtet worden war. Laut US-Medien war Hickerson nämlich in dem Apartment, in dem die Schauspielerin am Sonntag starb, anwesend. Im Gegensatz zu seinem Bruder Zach habe sich der 37-Jährige angesichts der Tragödie aber sehr gefühlskalt verhalten. Als Verdächtiger wird Hickerson allerdings bislang nicht geführt.
„Immer wieder in ihrem Verhalten bestärkt“
Vogel ging unterdessen auch auf die turbulente Beziehung ihrer Tochter mit Hickerson ein. Mehrfach musste die Polizei in der Vergangenheit wegen Hickerson ausrücken. 2020 wurde er festgenommen und wegen häuslicher Gewalt und Körperverletzung angeklagt. 2021 bekannte er sich schuldig. Dennoch kam Hayden Panettiere nicht von ihm los.
„Es gibt eine lange Vorgeschichte, in der Brian Hayden immer wieder in ihrem Verhalten bestärkt hat“, schilderte jetzt auch Panettieres Mutter. „Deshalb haben sich ihr Vater und ich schon lange Sorgen seinetwegen gemacht.“
„Bei ihrem Bruder“
Abschließend erklärte Panettieres Mutter, dass ihr vor allem ein Gedanke Trost spende: „Ich habe einfach das Gefühl, dass sie bei ihrem Bruder ist und sie Frieden gefunden haben.“
Hayden Panettieres Bruder Jansen starb 2023 im Alter von nur 28 Jahren an den Folgen einer Herzmuskelerkrankung in Verbindung mit Komplikationen an der Aortenklappe.
Auf Instagram teilte Hayden Panettiere im letzten Jahr einen herzzerreißenden Tribut an ihren verstorbenen Bruder:
Panettiere sprach von „Geschäftsbeziehung“
Die Beziehung von Hayden Panettiere und Lesley Vogel galt vor dem Tod der Schauspielerin schon lange als zerrüttet. In ihrer Biografie, die erst vor wenigen Monaten auf den Markt kam, schrieb die 36-Jährige über das schwierige Verhältnis zu ihrer Mutter. Es sei keine Mutter-Tochter-Verbindung, sondern eher eine „Geschäftsbeziehung“, die „manipulativ und emotional stark belastend“ sei, kritisierte Panettiere ihre Mutter auch in Interviews.
Zu Beginn ihrer Karriere sei Vogel sogar Haydens Managerin gewesen, mit 19 Jahren versuchte die Schauspielerin eigenen Angaben zufolge ein normales Verhältnis zu ihrer Mutter aufzubauen. Doch als sie die Zusammenarbeit beendete, habe diese nur gemeint „Du schuldest mir etwas“ und Geld gefordert.
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