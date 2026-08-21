Hickerson bricht nach Panettieres Tod Schweigen

Schwere Vorwürfe gegen Kosmetikmarke

Auch in dem Podcast „On Purpose“ sprach sie im Mai offen über Traumata. Darin brachte sie unter anderem Vorwürfe gegen die Kosmetikmarke Neutrogena vor, für die Panettiere bis 2015 zehn Jahre lang Werbung gemacht hatte. Die Firma habe ihren Vertrag nicht verlängert, nachdem sie damals öffentlich über Wochenbettdepression gesprochen habe, sagte die Schauspielerin. Dies habe sie sehr getroffen.