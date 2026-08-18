Hayden Panettiere: Obduktion bereits abgeschlossen

„Sie war eine Naturgewalt“

Panettieres Vater bestätigte am Sonntag den Tod seiner Tochter. „Mit tiefer Trauer geben wir den tragischen Tod unserer geliebten Hayden bekannt“, zitierten ABC und andere Medien aus der Mitteilung. „Sie war ein unglaubliches Licht und eine Naturgewalt, die allen, die sie kannten – und den Millionen, die sie auf der Leinwand sahen –, unermessliche Liebe und Freude schenkte.“