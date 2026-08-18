Hayden Panettiere: Obduktion bereits abgeschlossen

Der Schock und die Trauer über den Tod von Hayden Panettiere sitzt in Hollywood tief. Die Obduktion der „Heroes“-Darstellerin wurde laut US-Medien bereits abgeschlossen. Eine offizielle Bestätigung zur Todesursache steht allerdings noch aus.
Schon am Montag äußerte sich die Gerichtsmedizin von Greenville County im US-Bundesstaat South Carolina zum Tod von Hayden Panettiere. Die Obduktion sei abgeschlossen, hieß es in einem Statement, aus dem unter anderem „Page Six“ zitierte.
Noch keine Informationen zur Todesursache
Demnach gebe es keine Hinweise auf Gewalteinwirkung, auch Verletzungen, die zum Tod beigetragen hätten, seien nicht gefunden worden. Die Untersuchung bestätigt somit die erste Einschätzung der Polizei, wonach erste Ermittlungen keine Hinweise auf ein Verbrechen oder verdächtige Umstände ergaben.
Woran die 36-Jährige am Sonntag tatsächlich starb, das wurde allerdings noch nicht bekannt gegeben. „Todesursache und Todesart stehen noch aus, bis weitere Untersuchungen und zusätzliche Analysen abgeschlossen sind“, hieß es dazu aus der Gerichtsmedizin.
Und weiter: „Die Ermittlungen dauern an. Zum jetzigen Zeitpunkt können keine weiteren Einzelheiten bekannt gegeben werden.“
Notruf wegen eines „Herzstillstandes“
Wie die Polizei Anfang der Woche bestätigte, wurden Sonntagmittag Beamte und Sanitäter Rettung zu einem Apartment-Komplex in Greenville gerufen, da eine Frau „nicht ansprechbar“ war. Später stellte sich heraus, dass es sich dabei um Hayden Panettiere gehandelt hatte.
Im Notruf sowie in den Funkmitschnitte der Einsatzkräfte war zu diesem Zeitpunkt von einem Herzstillstand sowie einer mutmaßlichen Überdosis die Rede.
Notfall-Medikament gefunden
„Das Rettungspersonal leitete erweiterte Maßnahmen zur Wiederbelebung ein; die Reanimation blieb jedoch erfolglos, und die Person wurde um 14:32 Uhr für tot erklärt“, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter.
Wie „TMZ“ weiter berichtete, sei im Apartment, in dem Panettiere starb, das Notfall-Medikament Naloxon gefunden worden. Der Nasenspray wird bei einer akuten Vergiftung mit Opioiden eingesetzt. Noch ist unklar, ob das Medikament beim Versuch, Panettiere wiederzubeleben, verwendet wurde oder nicht.
„Sie war eine Naturgewalt“
Panettieres Vater bestätigte am Sonntag den Tod seiner Tochter. „Mit tiefer Trauer geben wir den tragischen Tod unserer geliebten Hayden bekannt“, zitierten ABC und andere Medien aus der Mitteilung. „Sie war ein unglaubliches Licht und eine Naturgewalt, die allen, die sie kannten – und den Millionen, die sie auf der Leinwand sahen –, unermessliche Liebe und Freude schenkte.“
Hierzulande war Panettiere auch für ihre Beziehung zum früheren Box-Weltmeister Wladimir Klitschko bekannt – dem jüngeren Bruder des Bürgermeisters der ukrainischen Hauptstadt Kiew, Vitali. Mit Wladimir Klitschko hatte Panettiere eine gemeinsame Tochter, Kaya kam im Dezember 2014 zur Welt.
Panettiere stand in den USA schon als Kind vor der Kamera. Ihren internationalen Durchbruch erzielte sie mit nur 17 Jahren: In der Serie „Heroes“ (2006 bis 2010) mit der Rolle der Highschool-Cheerleaderin Claire Bennet, die übernatürliche Kräfte besitzt.
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