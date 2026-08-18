Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erste Ergebnisse da

Hayden Panettiere: Obduktion bereits abgeschlossen

Society International
18.08.2026 08:54
Am Tag nach dem tragischen Tod von Hayden Panettiere ist die Obduktion bereits abgeschlossen. ...
Am Tag nach dem tragischen Tod von Hayden Panettiere ist die Obduktion bereits abgeschlossen. Die Todesursache steht bislang jedoch nicht offiziell fest.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Jon Kopaloff)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Der Schock und die Trauer über den Tod von Hayden Panettiere sitzt in Hollywood tief. Die Obduktion der „Heroes“-Darstellerin wurde laut US-Medien bereits abgeschlossen. Eine offizielle Bestätigung zur Todesursache steht allerdings noch aus.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Schon am Montag äußerte sich die Gerichtsmedizin von Greenville County im US-Bundesstaat South Carolina zum Tod von Hayden Panettiere. Die Obduktion sei abgeschlossen, hieß es in einem Statement, aus dem unter anderem „Page Six“ zitierte.

Noch keine Informationen zur Todesursache
Demnach gebe es keine Hinweise auf Gewalteinwirkung, auch Verletzungen, die zum Tod beigetragen hätten, seien nicht gefunden worden. Die Untersuchung bestätigt somit die erste Einschätzung der Polizei, wonach erste Ermittlungen keine Hinweise auf ein Verbrechen oder verdächtige Umstände ergaben.

Woran die 36-Jährige am Sonntag tatsächlich starb, das wurde allerdings noch nicht bekannt gegeben. „Todesursache und Todesart stehen noch aus, bis weitere Untersuchungen und zusätzliche Analysen abgeschlossen sind“, hieß es dazu aus der Gerichtsmedizin.

Schauspielerin Hayden Panettiere starb am Sonntag. Die Obduktion ergab, dass es keine Hinweise ...
Schauspielerin Hayden Panettiere starb am Sonntag. Die Obduktion ergab, dass es keine Hinweise auf Gewalteinwirkung und keine Verletzungen, die zum Tod beigetragen haben, gab.(Bild: APA/AFP/ANGELA WEISS)

Und weiter: „Die Ermittlungen dauern an. Zum jetzigen Zeitpunkt können keine weiteren Einzelheiten bekannt gegeben werden.“

Notruf wegen eines „Herzstillstandes“
Wie die Polizei Anfang der Woche bestätigte, wurden Sonntagmittag Beamte und Sanitäter Rettung zu einem Apartment-Komplex in Greenville gerufen, da eine Frau „nicht ansprechbar“ war. Später stellte sich heraus, dass es sich dabei um Hayden Panettiere gehandelt hatte.

Im Notruf sowie in den Funkmitschnitte der Einsatzkräfte war zu diesem Zeitpunkt von einem Herzstillstand sowie einer mutmaßlichen Überdosis die Rede.

Notfall-Medikament gefunden
„Das Rettungspersonal leitete erweiterte Maßnahmen zur Wiederbelebung ein; die Reanimation blieb jedoch erfolglos, und die Person wurde um 14:32 Uhr für tot erklärt“, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter. 

Hayden Panettiere wurde mit ihrer Rolle in der Serie „Heroes“ zum Star. Im Notruf war von einem ...
Hayden Panettiere wurde mit ihrer Rolle in der Serie „Heroes“ zum Star. Im Notruf war von einem „Herzstillstand“ die Rede, auch eine mögliche Überdosis wurde ins Spiel gebracht.(Bild: AP/Matt Sayles)

Wie „TMZ“ weiter berichtete, sei im Apartment, in dem Panettiere starb, das Notfall-Medikament Naloxon gefunden worden. Der Nasenspray wird bei einer akuten Vergiftung mit Opioiden eingesetzt. Noch ist unklar, ob das Medikament beim Versuch, Panettiere wiederzubeleben, verwendet wurde oder nicht. 

„Sie war eine Naturgewalt“
Panettieres Vater bestätigte am Sonntag den Tod seiner Tochter. „Mit tiefer Trauer geben wir den tragischen Tod unserer geliebten Hayden bekannt“, zitierten ABC und andere Medien aus der Mitteilung. „Sie war ein unglaubliches Licht und eine Naturgewalt, die allen, die sie kannten – und den Millionen, die sie auf der Leinwand sahen –, unermessliche Liebe und Freude schenkte.“

Hierzulande war Panettiere auch für ihre Beziehung zum früheren Box-Weltmeister Wladimir Klitschko bekannt – dem jüngeren Bruder des Bürgermeisters der ukrainischen Hauptstadt Kiew, Vitali. Mit Wladimir Klitschko hatte Panettiere eine gemeinsame Tochter, Kaya kam im Dezember 2014 zur Welt.

Lesen Sie auch:
Trauer um Hayden Panettiere: Am Montag wurden erste Details zum Tod der Schauspielerin bekannt. ...
Trauer um Klitschko-Ex
Panettiere: Erste Details zu Todesursache enthüllt
17.08.2026
Lachend am letzten Pic
Hayden Panettiere führte ein Leben voller Abgründe
17.08.2026
Wladimir Klitschkos Ex
US-Schauspielerin Hayden Panettiere stirbt mit 36
17.08.2026

Panettiere stand in den USA schon als Kind vor der Kamera. Ihren internationalen Durchbruch erzielte sie mit nur 17 Jahren: In der Serie „Heroes“ (2006 bis 2010) mit der Rolle der Highschool-Cheerleaderin Claire Bennet, die übernatürliche Kräfte besitzt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
18.08.2026 08:54
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Panettiere: Erste Details zu Todesursache enthüllt
228.079 mal gelesen
Trauer um Hayden Panettiere: Am Montag wurden erste Details zum Tod der Schauspielerin bekannt. ...
Society International
US-Schauspielerin Hayden Panettiere stirbt mit 36
107.341 mal gelesen
Hayden Panettiere hatte erst in diesem Jahr ihre Memoiren veröffentlicht.
Ausland
AUA verweigerte Luftfahrt-Chefin das Boarding
100.862 mal gelesen
Als reguläre Passagierin unterwegs, durfte die oberste Schweizer Luftfahrt-Chefin bei der AUA ...
Kolumnen
Das Zukunftsdilemma von Bundeskanzler Stocker
1036 mal kommentiert
Wenn die Umfragen stimmen, hätte Kanzler Stocker mit seiner ÖVP nach den nächsten Wahlen keine ...
Innenpolitik
Tausende Migranten könnten abgeschoben werden
919 mal kommentiert
Illegale Migranten ohne Aufenthalt sollen außerhalb Europas gebracht werden.
Wirtschaft
Erste Händler stellen Versand in EU-Länder ein
802 mal kommentiert
Vor allem für kleine Händler ist der Versand in andere EU-Länder nicht mehr lohnend. Die ersten ...
Mehr Society International
Hollywood trauert
„Herzschmerz“ nach Tod von Hayden Panettiere
Erste Ergebnisse da
Hayden Panettiere: Obduktion bereits abgeschlossen
Herzt „Panchito“
Salma Hayek zeigt sich als stolze Stief-Großmutter
3 Jahrzehnte nach Tod
Prozessauftakt nach Mord an US-Rapper Tupac Shakur
Superstar im Anflug
Jason Derulo kam kurz nach Wien – mit Begleitung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf