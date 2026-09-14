Fahrtrainings als „Zuckerl“ für Essenslieferanten

Das „Zuckerl“ für die Firmen

Um einen unfallfreien Umstieg zu gewährleisten, verteilt Hanke ein „Zuckerl“ für die Essenslieferanten in Form eines Unterstützungspaketes: Gemeinsam mit den Lieferplattformen Lieferando, foodora und Wolt bietet das Verkehrsministerium bis 2029 Verkehrssicherheitstrainings für Essenszusteller an – abgehalten von Radfahrschulen, Anmeldung ab 1. Oktober. Die Plattformen bewerben die freiwilligen Kurse und schießen je 50 Euro zu.