Herzblut, Tiefe, Leidenschaft und ganz viel Können

Viele ihrer vielfältigen Produktionen wären auf Profibühnen bestens aufgehoben! Und wie souverän diese unerschütterlichen Theaterenthusiastinnen seit 30 Jahren auf der Klaviatur der Gefühle und des Intellekts spielen, straft den Begriff Laienensemble Lügen. Vom Gründertrio (Monika Thomaschütz, Linda Springer, Tina Klimbacher) über die Jahre generationenübergreifend zum Sextett angewachsen, heben die „Vitusinen“ am Freitag vor ausverkauftem Haus eine Jubiläumsproduktion aus der Taufe, die mit dem brandaktuellen Thema Einsamkeit in den Mikrokosmos eines archetypischen Mehrparteienhauses und seiner Bewohner geht – um in feinnerviger Regie von Monika Thomaschütz viele Facetten und Gründe sozialer wie emotionaler Vereinsamung lebensnahe zu beleuchten.