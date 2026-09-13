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Mit Gerhard Dörfler

„Krone“-Wanderung: Dem Großglockner so nah!

Kärnten
13.09.2026 18:00
Mit Gerhard Dörfler geht es gemütlich in die Hohen Tauern.
Mit Gerhard Dörfler geht es gemütlich in die Hohen Tauern.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Nach den Wanderungen am Tagliamento geht es mit Alt-LH Gerhard Dörfler und der „Bergkrone“ ins Großglockner-Gebiet. Am Samstag, 19. September, führt die nächste „Krone“-Genusswanderung entlang des Gamsgrubenwegs – ins Herz der Hohen Tauern. 

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„Ich kann jeden Naturfreund einladen, den Glücksberg Glockner mit uns zu erleben“, so Dörfler. Und mitwandern kann jeder: „Wir wollen die Natur entdecken, die gute Luft genießen und mit Heiligenbluter Bergführern den Nationalpark und seine Geschichte kennenlernen.“

Eine Geschichte, die sich derzeit rasant verändert 
Wo sich früher das Eis der Pasterze auftürmte, kommen heute Felsen, Rinnen und Seen zum Vorschein. Für Peter Suntinger, Ehrenobmann der Heiligenbluter Bergführer, liegt darin die Faszination. „Es zeigt sich eine neue Landschaft. Dinge kommen zum Vorschein, die Jahrtausende verborgen waren. Diese Landschaft hat gewaltige Veränderungen erlebt“, erklärt Suntinger. „Es bringt gar nichts, nur dem nachzuweinen, was einmal war. Spannend ist auch das, was jetzt entsteht.“

Infos zur Wanderung...

...gibt es unter 0664/ 3041067. Anmeldungen ab Montag bei Busreisen Taferner: 04242/ 48409
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.  

Unvergessliches Erlebnis
Für Dörfler schließt sich damit der Kreis zum Tagliamento, denn auch die Landschaft des italienischen Flusses wurde einst von Gletschern geprägt. „Zwischen Tagliamento, Glockner und Pasterze gibt es eine faszinierende Verbindung“, so Dörfler, der verspricht: „Das wird ein Erlebnis, das wir nicht vergessen werden!“

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