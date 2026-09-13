„Krone“-Wanderung: Dem Großglockner so nah!

Eine Geschichte, die sich derzeit rasant verändert

Wo sich früher das Eis der Pasterze auftürmte, kommen heute Felsen, Rinnen und Seen zum Vorschein. Für Peter Suntinger, Ehrenobmann der Heiligenbluter Bergführer, liegt darin die Faszination. „Es zeigt sich eine neue Landschaft. Dinge kommen zum Vorschein, die Jahrtausende verborgen waren. Diese Landschaft hat gewaltige Veränderungen erlebt“, erklärt Suntinger. „Es bringt gar nichts, nur dem nachzuweinen, was einmal war. Spannend ist auch das, was jetzt entsteht.“