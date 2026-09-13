Die ranghöchste Mordermittlerin redet Klartext

Ihr neues Büro im Landeskriminalamt an der Wiener Roßauer Lände hat Claudia Bauer im Juni bezogen. Die erste Amtshandlung? „Ich habe mal durchgeputzt“, lacht sie. Ihre neue Funktion klingt sperrig: Als „Leiterin des Ermittlungsbereichs Leib/Leben“ führt sie drei Einsatzgruppen. Zusätzlich ist sie auch „Fachbereichsleiterin“ aller Kollegen der fünf Außenstellen des Landeskriminalamtes Wien und hat 65 Ermittler in ihrem Team. Claudia Bauer (60) ist die erste Frau in diesem Job in Österreich.