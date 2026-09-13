FPÖ gedachte Haider: Strache von Kickl enttäuscht

„Unter Stalin war dies durchaus üblich“

Für ihn dränge sich eine Frage auf: „Wie groß muss der Schatten eines Vorgängers sein, wenn man meint, ihn aus der Geschichte der eigenen Partei herausradieren zu müssen? Unter Stalin war dies durchaus üblich.“ Geschichte werde nach Ansicht Straches nicht dadurch ungeschehen, „dass man sie nicht erwähnt“. Und politische Größe zeige sich nicht zuletzt darin, „auch die Verdienste jener anzuerkennen, mit denen einen heute vielleicht manches trennt“.