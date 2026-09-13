Position verloren! Verstappen tobt über sein Team

„Das war ein Eigentor“, kritisierten sogar die ORF-Kommentatoren die Entscheidung von Red Bull, Max Verstappen nach einem turbulenten Start zwei Plätze zurückgeben zu lassen. Auch der vierfache Weltmeister tobte über den Funk über sein Team.
„Was zur Hölle redest du?“, tobte Verstappen, als ihm gesagt wurde, er müsse den gewonnenen zweiten Platz an Lewis Hamilton zurückgeben. Der Niederländer hätte „abgekürzt“, beschwerte sich der Ferrari-Pilot, der dadurch auf den vierten Platz zurückfiel. Um eine mögliche Strafe zu verhindern, bat das Team Verstappen also, den Platz schnellstmöglich herzugeben – womit der Niederländer jedoch nicht einverstanden war. „Wäre ich auf der Strecke geblieben, wäre ich ausgeschieden“, so der Red-Bull-Pilot.
„Ein Eigentor“
Letztendlich hörte er aber auf sein Team und ließ Antonelli und Hamilton vorbei. Doppelt bitter für den Niederländer, denn weder kam eine Strafe von der Rennleitung, noch blieb Hamilton lange im Rennen. Nur drei Runden später musste der Brite wegen Bremsproblemen seinen Boliden abstellen. „Das war ein Eigentor von Red Bull“, analyiserte ORF-Experte Alexander Wurz die Situation.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.