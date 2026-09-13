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„Was redet ihr?“

Position verloren! Verstappen tobt über sein Team

Formel 1
13.09.2026 15:49
Max Verstappen tobte über den Teamfunk.
Max Verstappen tobte über den Teamfunk.(Bild: AP/Manu Fernandez)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Das war ein Eigentor“, kritisierten sogar die ORF-Kommentatoren die Entscheidung von Red Bull, Max Verstappen nach einem turbulenten Start zwei Plätze zurückgeben zu lassen. Auch der vierfache Weltmeister tobte über den Funk über sein Team.

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„Was zur Hölle redest du?“, tobte Verstappen, als ihm gesagt wurde, er müsse den gewonnenen zweiten Platz an Lewis Hamilton zurückgeben. Der Niederländer hätte „abgekürzt“, beschwerte sich der Ferrari-Pilot, der dadurch auf den vierten Platz zurückfiel. Um eine mögliche Strafe zu verhindern, bat das Team Verstappen also, den Platz schnellstmöglich herzugeben – womit der Niederländer jedoch nicht einverstanden war. „Wäre ich auf der Strecke geblieben, wäre ich ausgeschieden“, so der Red-Bull-Pilot.

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„Ein Eigentor“
Letztendlich hörte er aber auf sein Team und ließ Antonelli und Hamilton vorbei. Doppelt bitter für den Niederländer, denn weder kam eine Strafe von der Rennleitung, noch blieb Hamilton lange im Rennen. Nur drei Runden später musste der Brite wegen Bremsproblemen seinen Boliden abstellen. „Das war ein Eigentor von Red Bull“, analyiserte ORF-Experte Alexander Wurz die Situation.

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