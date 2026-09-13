Position verloren! Verstappen tobt über sein Team

„Was zur Hölle redest du?“, tobte Verstappen, als ihm gesagt wurde, er müsse den gewonnenen zweiten Platz an Lewis Hamilton zurückgeben. Der Niederländer hätte „abgekürzt“, beschwerte sich der Ferrari-Pilot, der dadurch auf den vierten Platz zurückfiel. Um eine mögliche Strafe zu verhindern, bat das Team Verstappen also, den Platz schnellstmöglich herzugeben – womit der Niederländer jedoch nicht einverstanden war. „Wäre ich auf der Strecke geblieben, wäre ich ausgeschieden“, so der Red-Bull-Pilot.