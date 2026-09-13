Die neue Woche bringt durchwachsenes Wetter

Mittwoch bringt Kaltfront und Gewitter

Im Tagesverlauf zieht am Mittwoch aus Nordwesten eine Kaltfront auf. Nach einem teils noch sonnigen Start in den Tag nimmt die Bewölkung im Westen und Norden immer weiter zu. Erste Regenschauer treffen in Vorarlberg bis etwa Mittag ein. Im weiteren Verlauf breiten sich teils gewittrige Regenfälle ostwärts aus und erreichen bis zum Abend schließlich die Landesmitte. Von Unterkärnten bis ins Nordburgenland und dem Weinviertel dürfte es bis zum Abend noch überwiegend sonnig und trocken bleiben. Der Wind weht schwach bis mäßig, mit Frontdurchgang teilweise lebhaft aus westlicher Richtung. Ganz im Osten weht zuvor mäßiger Südwind. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 20 und 27 Grad.