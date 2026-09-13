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Die neue Woche bringt durchwachsenes Wetter

Österreich
13.09.2026 16:29
Die kommende Woche bringt durchwachsenes Wetter.
Die kommende Woche bringt durchwachsenes Wetter.(Bild: Markus Schütz)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die kommende Woche gibt bereits einen Vorgeschmack auf den Herbst. Der Montag zeigt sich wolkig und mit Regenschauern – ein Trend, der sich auch über die nächsten Tage hinweg durchzieht. Teilweise sorgt Hocheinfluss auch für sehr sonniges Wetter.

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Zunächst ziehen am Montag verbreitet dichte Wolken durch und es kommt noch zu Regenschauern, entlang der Alpennordseite regnet es auch teilweise länger andauernd. Im Tagesverlauf lockert die Bewölkung aber auf und es stellt sich ein rascher Wechsel aus Sonne und Quellwolken ein. Die Schauerneigung bleibt aber weiterhin erhöht und geht erst in den Abendstunden deutlich zurück. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen bis zu 24 Grad.

Dienstag bringt kurzes Sommer-Comeback
Zwischenhocheinfluss sorgt am Dienstag für sehr sonniges Wetter. Zunächst können sich allerdings inneralpin, in Gewässernähe oder über dem Alpenvorland ein paar Nebel- und Hochnebelfelder bemerkbar machen. Diese lichten sich tagsüber aber allmählich. Der Wind weht nur schwach. Tageshöchsttemperaturen: 20 bis 27 Grad mit den höchsten Werten im Westen.

Mittwoch bringt Kaltfront und Gewitter
Im Tagesverlauf zieht am Mittwoch aus Nordwesten eine Kaltfront auf. Nach einem teils noch sonnigen Start in den Tag nimmt die Bewölkung im Westen und Norden immer weiter zu. Erste Regenschauer treffen in Vorarlberg bis etwa Mittag ein. Im weiteren Verlauf breiten sich teils gewittrige Regenfälle ostwärts aus und erreichen bis zum Abend schließlich die Landesmitte. Von Unterkärnten bis ins Nordburgenland und dem Weinviertel dürfte es bis zum Abend noch überwiegend sonnig und trocken bleiben. Der Wind weht schwach bis mäßig, mit Frontdurchgang teilweise lebhaft aus westlicher Richtung. Ganz im Osten weht zuvor mäßiger Südwind. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 20 und 27 Grad.

Donnerstag: Zuerst Wolken und Regen, dann Sonne
Über weite Strecken startet der Donnerstag mit umfangreicher Bewölkung und zeitweiligem Regen, in der Früh kann es speziell von Osttirol bis in die Südoststeiermark auch kräftig regnen. Nach und nach zieht das Regenfeld südostwärts ab und spätestens am Nachmittag lässt sich vielerorts die Sonne blicken. Die Frühtemperaturen: acht bis 17 Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen 16 bis 22 Grad.

Wochenende startet unbeständig
Tiefdruckeinfluss am Freitag bringt im Großteil Österreichs unbeständiges und eher kühleres Wetter. Vielerorts startet der Tag mit dichten Wolken, vor allem am Alpenhauptkamm, im Norden und im Osten ziehen ein paar Regenschauer durch. Im Laufe des Tages lockert die Wolkendecke auf und die Sonne zeigt sich in vielen Regionen zeitweise.

Im Süden und Südosten des Landes hingegen gibt es anfangs noch ein paar sonnige Stunden, hier ist dann speziell am Nachmittag mit aufziehenden Wolken sowie Regenschauern zu rechnen. Der Wind weht im Norden mäßig bis lebhaft aus West. Frühtemperaturen: sechs bis 14 Grad, Tageshöchsttemperaturen: 15 bis 21 Grad.

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