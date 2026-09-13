Wifo-Chef: Dieses Prinzip treibt jetzt Strompreise

Wegen der angespannten Lage in den Meeresengen Hormuz und Bab al-Mandab wegen des Iran-Kriegs könnten die Preise für Öl und Gas noch weiter ansteigen, befürchten Experten. Durch das Merit-Order-Prinzip würde dann auch Strom aus Windkraft – die mit dem Krieg im Iran nichts zu tun hat – teurer werden, wenn viel Strom nachgefragt wird und Gaskraftwerke eingeschaltet werden müssen.