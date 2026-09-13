Tausende Amphibien vor sicherem Tod gerettet

Grillfest als Dankeschön

Als Zeichen der Wertschätzung lud das Land Vorarlberg die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in den vergangenen zwei Jahren zu einem Dankes-Grillfest ein. „Wir haben in Vorarlberg das Glück, viele engagierte Menschen zu haben, die hinschauen, selbst mitanpacken und die Amphibien sicher über die Straßen bringen. Diese Bereitschaft verdient höchste Anerkennung“, erklärte Landesrat Christian Gantner (ÖVP) dazu.