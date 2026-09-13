Russischer Angriff auf Zug an Grenze zu Polen

Kiew bestätigt Angriffe auf Raffinerien

Der Generalstab in Kiew bestätigte unter anderem einen Angriff auf die Raffinerie Taneko. Einer der Tanks habe sich entzündet. Schon in der Vergangenheit hatte Kiew bei Gegenangriffen die Ölraffinerie in Nischnekamsk getroffen. Die Ukraine attackierte nach eigenen Angaben außerdem die Raffinerie Slawjansk Eko in der russischen Region Krasnodar. Eine Ölverarbeitungsanlage und ein Tankpark seien getroffen worden, teilte der ukrainische Militärgeheimdienst HUR mit. Ein großflächiges Feuer sei ausgebrochen.