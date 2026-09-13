Blauer Alarm: Ministerin sieht überall die FPÖ

Die Vorgeschichte ist schnell abgehakt: Pfiffe im Bierzelt, eine Gruppe mit blauen Hüten – und für Ministerin Beate Meinl-Reisinger war die Sache offenbar klar. Sie sprach von einer „Störaktion der FPÖ“. Dumm nur: Bei den vermeintlichen blauen Parteisoldaten handelte es sich wohl um eine rund 50-köpfige Poltergruppe aus Oberösterreich. Damit endet die Chronik – und beginnt der Kasperl.