Elversberg gegen Bayern München ab 17.30 Uhr LIVE

Dorfclub gegen Weltverein, Aufsteiger gegen Doublesieger: Die Ausgangslage vor dem Duell zwischen dem SV Elversberg und dem FC Bayern München könnte deutlicher nicht sein. Oder doch nicht? Denn Elversberg startete mit zwei Siegen furios in die deutsche Fußball-Bundesliga und liegt in der Tabelle nach zwei Runden sogar vor den Bayern. „Elversberg ist momentan die Mannschaft der Stunde in der Bundesliga“, sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl. „Wir haben extrem großen Respekt.“