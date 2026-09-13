Angelini: „Hatte die Eier, das dann durchzusetzen“

Schauspieler Riccardo Angelini ist vor allem durch die RTL-Daily-Soap „Alles was zählt“ einem breiten Publikum bekannt geworden. Doch der Südtiroler war bereits in zahlreichen Produktionen wie „Tatort“ oder „Der Bergdoktor“ zu sehen. Wie er vom Maurer zum Schauspieler wurde? Mehr dazu im Video.