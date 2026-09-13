Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geschichte geschrieben

Käsekrainer für alle! Party nach „Gregerl“-Rekord

Deutsche Bundesliga
13.09.2026 07:02
Michael Gregoritsch (Nummer 11) lässt sich von den Fans feiern.
Michael Gregoritsch (Nummer 11) lässt sich von den Fans feiern.(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit zwei Treffern hat sich Michael Gregoritsch als neuer Toptorjäger in die Augsburger Bundesliga-Historie geschossen. „Das ist für mich ein Tag für die Ewigkeit“, sagte der ÖFB-Stürmer am Samstag nach seinem Doppelpack beim 2:2 (0:1) gegen Bayer Leverkusen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Mit seinen Bundesligatoren Nummer 37 und 38 im Augsburger Dress überflügelte Michael Gregoritsch den bisherigen FCA-Rekordhalter Alfred Finnbogason.

Und er verriet auch, wie er die Bestmarke feiern wird: Mit einer Party für Spieler und Funktionäre des Überraschungsteams samt kulinarischen Köstlichkeiten aus seiner Heimat. „Einer meiner engsten Freunde ist ja der österreichische Teamkoch und ihr wisst ja, wie sehr ich österreichisches Essen liebe“, erzählte der 32-Jährige. „Deswegen glaube ich, wird es mal Zeit, gute Käsekrainer nach Augsburg zu bringen.“

Die Käsekrainer sollen schon in den nächsten Tagen geliefert werden. Gregoritsch hat alles bereits geplant. „Das ist jetzt ein Anruf und dann hoffe ich, dass es diese Woche funktioniert“, sagte er. Dass die Augsburger nach zwei Siegen zum Saisonstart erstmals Punkte abgaben und dadurch die Tabellenführung wieder verloren, das konnten sie verschmerzen.

„Ich hätte nie gedacht, dass ...“
Bei Gregoritsch überstrahlte die persönliche Bestmarke. „Ich bin sehr, sehr emotional gewesen, auch bei den Toren, weil es mir einfach extrem viel bedeutet hat. Ich glaube, das ist was ganz Besonderes.“ Am Sky-Mikrofon ergänzte er: „Es ist etwas, was ich mir nie erträumt habe. Ich hätte nie gedacht, dass ich bei einem Bundesligisten so weit vorn stehen darf.“

Lesen Sie auch:
Michael Gregoritsch stellte mit seinem Doppelpack einen neuen Torrekord auf.
Torrekord geknackt
Gregoritsch schreibt mit Doppelpack Geschichte
12.09.2026

Zwei Rollen
Für Trainer Manuel Baum ist Gregoritsch ein wichtiger Anker im Team. Durch dessen Erfahrung in vielen Jahren Profifußball und in der Nationalmannschaft - zuletzt etwa bei der WM in Nordamerika – „hilft er auch in der Kabine und nicht nur auf dem Platz“, lobte der Coach. „Wir schreiben ihm zwei wichtige Rollen zu: einmal auf dem Platz und einmal außerhalb.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Deutsche Bundesliga
13.09.2026 07:02
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Unwetter über Italien: Frau in Auto ertrunken
128.558 mal gelesen
In Lignano standen die Straßen teilweise unter Wasser. Heftige Unwetter hatten die Region am ...
Österreich
Ex-Frau: Nase gebrochen und auch Hund geprügelt
105.461 mal gelesen
Heile Ehefassade nach außen – dabei erlitt die Mutter (39) einer Tochter hinter dieser Türe in ...
Österreich
Horror-Ehemann legte vor Schwester Geständnis ab
103.256 mal gelesen
Auf diesem Wasserbett (rechts oben) fand die 39-Jährige einen grausamen Tod – ihr Ehemann sitzt ...
Tirol
FPÖ bläst in Gedenken an Haider zum Vollangriff
1876 mal kommentiert
Kickls Rede dauerte über eine Stunde.
Wirtschaft
„2,50 Euro pro Liter würden mich nicht wundern“
1116 mal kommentiert
An den Tankstellen muss man schon jetzt tief in die Tasche greifen – und es wird noch teurer.
Innenpolitik
Teure Kickl-Party: „Das F in FPÖ steht für frech!“
1008 mal kommentiert
Klaus Seltenheim (SPÖ) und Douglas Hoyos (NEOS) gehen auf Herbert Kickl los.
Mehr Deutsche Bundesliga
Geschichte geschrieben
Käsekrainer für alle! Party nach „Gregerl“-Rekord
Deutsche-Liga-Ticker
Elversberg gegen Bayern München ab 17.30 Uhr LIVE
Deutsche-Liga-Ticker
RB Leipzig gegen HSV ab 15.30 Uhr LIVE
Deutsche Bundesliga
Kein Sieger beim Duell FC Köln gegen Werder Bremen
Torrekord geknackt
Gregoritsch schreibt mit Doppelpack Geschichte

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf