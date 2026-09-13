Käsekrainer für alle! Party nach „Gregerl“-Rekord

„Ich hätte nie gedacht, dass ...“

Bei Gregoritsch überstrahlte die persönliche Bestmarke. „Ich bin sehr, sehr emotional gewesen, auch bei den Toren, weil es mir einfach extrem viel bedeutet hat. Ich glaube, das ist was ganz Besonderes.“ Am Sky-Mikrofon ergänzte er: „Es ist etwas, was ich mir nie erträumt habe. Ich hätte nie gedacht, dass ich bei einem Bundesligisten so weit vorn stehen darf.“