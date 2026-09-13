Frivole Nymphenspiele zwischen Oper und Markusdom

Die Calisto steht noch ganz im Geist Monteverdis. Ist ein vertontes Drama. Gibt das beim Inszenieren mehr Möglichkeiten und Freiraum als endlose Da-Capo-Arien?

Der große Reiz, aber manchmal auch die Herausforderung dieser Musik liegt in dem enormen Gestaltungsspielraum, den sie uns lässt. In der Partitur sind oft nur die Gesangsstimme und der Generalbass notiert. Alles Weitere muss aus dem Kontext und der musikalischen Praxis heraus entwickelt werden. Cavalli war dabei ausgesprochen pragmatisch. Das musste er auch sein, denn die frisch etablierten Opernhäuser verfügten nicht über die finanziellen Mittel für große Orchester. Anders als Monteverdi am glanzvollen Hof der Gonzaga, musste Cavalli bei La Calisto mit nur sechs Instrumentalisten auskommen. Unser Anspruch besteht aber nicht darin, diese Limitierungen in der historischen Aufführungspraxis eins zu eins wiederzugeben, sondern alle Aspekte der damaligen musikalischen Klangwelt wieder zu beleben. So erweitern wir das Instrumentarium und schöpfen aus den vielfältigen musikalischen Facetten dieser Zeit, von der Kirchenmusik über das Madrigal bis hin zur Kammermusik, um die ganze Farbigkeit und den Reichtum dieser Epoche dem heutigen Publikum hör- und erlebbar zu machen.