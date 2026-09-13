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243 Menschen an Bord

Indonesische Fähre in Seenot: Mindestens ein Toter

Ausland
13.09.2026 07:28
Die Einsatzkräfte arbeiten auf Hochtouren, um die Vermissten zu bergen.
Die Einsatzkräfte arbeiten auf Hochtouren, um die Vermissten zu bergen.(Bild: AFP/INFUZ)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Indonesien ist eine Fähre mit 243 Menschen an Bord in Seenot geraten. Mindestens eine Person kam ums Leben, Dutzende Passagiere konnten aber schon gerettet werden.

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Die für Such- und Rettungseinsätze zuständige Behörde der Stadt Banjarmasin sprach zunächst von 53 Menschen und einer Leiche, die von anderen Schiffen aufgenommen worden seien. Örtliche Medien zitierten einen Hafenmanager, wonach bereits 115 Menschen in Sicherheit seien.

Die Funkverbindung zur „Virgo Transport 8“ war der Behörde zufolge am Morgen in der Javasee abgebrochen, nachdem das Schiff in raue See geraten war. Die Fähre war demnach unterwegs von der Großstadt Surabaya auf der Hauptinsel Java ins knapp 500 Kilometer entfernte Banjarmasin in der Provinz Süd-Kalimantan auf Borneo.

Zuletzt war das Schiff rund 150 Kilometer vor Banjarmasin:

Die letzte bekannte Position des Schiffs vom frühen Morgen war demnach etwa 150 Kilometer vor Banjarmasin. Ein Such- und Rettungseinsatz laufe, erklärte die Behörde weiter. An Bord der Fähre befanden sich demnach 243 Menschen, darunter auch die Besatzungsmitglieder.

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Der südostasiatische Inselstaat Indonesien mit rund 280 Millionen Einwohnern besteht aus mehr als 17.000 Inseln, weswegen Fähren eine große Rolle für den Transport von Passagieren und Fracht spielen. Schiffsunfälle keine Seltenheit. Ursache sind teilweise laxe Sicherheitsstandards sowie das unvorhersehbare Wetter.

Kein Einzelfall
Im August kamen bei einem Brand auf einer Fähre mindestens fünf Menschen ums Leben. Im Juli war eine Fähre mit mehr als 70 Passagieren auf dem Weg zur Insel Selayar südlich von Sulawesi gesunken. Mindestens vier Menschen starben, weitere 14 Menschen wurden nach dem Einstellen der Suchaktion noch vermisst.

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