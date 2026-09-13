Macht Schokolade glücklich? Süße Mythen im Check

Mythos: Schokolade ist immer süß

Schokolade aus dem Supermarkt ist heute meist süß. Das war allerdings nicht immer so. Schon lange vor der modernen Tafelschokolade nutzten Menschen in Südamerika und später in Mesoamerika Kakao für Getränke. Diese Kakaogetränke wurden häufig mit Wasser und regionalen Gewürzen zubereitet und schmeckten meist bitter. Nach der Einführung des Kakaos in Europa wurde das Getränk dort zunehmend mit Zucker versetzt. Die moderne Tafelschokolade entwickelte sich im 19. Jahrhundert.