Hamilton: Anweisung verweigert, aber keine Strafe

Aus der Box kam die Aufforderung, das Auto zu stoppen. Hamilton entgegnete: „Das Auto fährt.“ Er solle am sichersten Platz stoppen, funkte der Renningenieur an den Briten zurück und wies ihn auch noch darauf hin, dass Hamilton vorne einen Platten habe. „Das kann ich sehen, das kann ich sehen“, betonte der Ferrari-Pilot, ehe er den Boliden dann doch abstellte.