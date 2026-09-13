Hamilton: Anweisung verweigert, aber keine Strafe

Nach seinem Crash im Abschlusstraining beim Großen Preis von Spanien hatte Lewis Hamilton die Anweisungen seines Teams verweigert. Obwohl er seinen beschädigten Boliden erst verspätet zum Stillstand brachte, gibt es keine Strafe der FIA.
Auf dem neuen Kurs in Madrid verbremste sich der 41-Jährige am Samstag und krachte mit seinem Ferrari ausgangs der letzten Kurve in die Streckenbegrenzung. Hamilton konnte weiterfahren und wollte zurück in die Box, allerdings blockierte sein rechtes Vorderrad und der Frontflügel war demoliert.
Hier der Unfall von Hamilton im Video:
Aus der Box kam die Aufforderung, das Auto zu stoppen. Hamilton entgegnete: „Das Auto fährt.“ Er solle am sichersten Platz stoppen, funkte der Renningenieur an den Briten zurück und wies ihn auch noch darauf hin, dass Hamilton vorne einen Platten habe. „Das kann ich sehen, das kann ich sehen“, betonte der Ferrari-Pilot, ehe er den Boliden dann doch abstellte.
Das sagt das Regelbuch
Und Hamilton kommt mit einem blauen Auge davon. Denn dir Rennkommissare der FIA brummen dem Ferrari-Star keine Strafe auf. Glück für Hamilton! Denn eigentlich heißt es im Regelbuch, dass ein Auto, das sich in einem unsicheren Fahrzustand befindet, sofort abgestellt werden muss.
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