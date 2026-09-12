"That fits well"
Marchtrenk: Third Man Now Confesses
Two men were present when a defenseless mother was raped to death in Marchtrenk, Upper Austria. A third man, who was “on call” that same night, is now making a full confession.
He calls himself “Mr. Big” online and lives just a half-hour drive from the crime scene in Upper Austria. The 43-year-old is at the center of one of the most horrific crimes in Austrian criminal history. The suspect, who is also under investigation by the authorities, is believed to have been the third man involved in the case of the 39-year-old mother who was abused to death in Marchtrenk.
On the night of her death, he was specifically designated as another rapist. He waited “on call” until 11 p.m., when the horrific husband finally texted the second suspect, “Jimmy”: “Come alone.”
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