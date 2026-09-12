Rot-Pink hat entschieden: Lueger ja, Lugner nein!

Die Lueger-Statue befindet sich seit Anfang 2026 bekanntlich in Schieflage, genau gesagt wurde sie 3,5 cm nach rechts gekippt, um „Unwohlsein und Irritation“ auszulösen. Den Dr. Karl-Lueger-Platz gibt's aber weiterhin.

Hauptsache, es gibt keinen Richard-Lugner-Platz.