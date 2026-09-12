9/11: Geheimdienste wussten, dass Anschlag drohte

Sieben Schweigeminuten

Am Ground Zero in New York, dem Ort der zerstörten Zwillingstürme des World Trade Centers, lasen Angehörige die Namen der Getöteten vor. Auch die früheren US-Präsidenten Barack Obama, Joe Biden, Bill Clinton und George W. Bush sowie Vizepräsident JD Vance nahmen an der Gedenkveranstaltung teil. Sechs Schweigeminuten markierten unter anderem die Einschläge der beiden Flugzeuge und den Einsturz der Türme. Anschließend gab es erstmals eine siebente Schweigeminute für Menschen, die später an Krankheiten oder Verletzungen infolge der Anschläge starben.