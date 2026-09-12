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9/11: Geheimdienste wussten, dass Anschlag drohte

Außenpolitik
12.09.2026 07:38
Die Terroranschläge auf die USA jährten sich am Freitag zum 25. Mal, an mehreren Orten gab es ...
Die Terroranschläge auf die USA jährten sich am Freitag zum 25. Mal, an mehreren Orten gab es Gedenkveranstaltungen.(Bild: AFP/SPENCER PLATT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am Freitag jährten sich die Anschläge auf die USA vom 11. September 2001 zum 25. Mal, in mehreren Gedenkveranstaltungen wurde der fast 3000 Terroropfer gedacht. Diesen Tag wählte der Auslandsgeheimdienst, um brisante Dokumente zu veröffentlichen. Diese zeigen: Geheimdienste wussten, dass ein Anschlag auf US-Boden drohte.

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Der Auslandsgeheimdienst CIA veröffentlichte am Freitag bisher unter Verschluss gehaltene Geheimdienstberichte aus den drei Jahren vor den Anschlägen. Geheimdienste wussten um die Bedrohung eines Anschlags auf US-Boden. In einem teilweise geschwärzten Bericht von 1998 steht etwa der Satz, ein mit Sprengstoff beladenes Flugzeug könne in eine US-Stadt fliegen. Konkrete Indizien auf den Anschlag finden sich in den Dokumenten aber nicht.

Mit Schweigeminuten, Glockenschlägen und Lichtinstallationen haben die USA 25 Jahre nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 der Opfer gedacht. US-Präsident Donald Trump gedachte der Opfer bei einer Gedenkveranstaltung am Pentagon – und nutzte seine Rede, um den Iran-Krieg zu verteidigen.

Was am 11. September 2001 passierte

  • Terroristen des islamistischen Netzwerks Al-Kaida entführten am 11. September 2001 vier Passagierflugzeuge.
  • Zwei davon steuerten in die Türme des World Trade Centers.
  • Ein weiteres Flugzeug traf das Pentagon – Hauptsitz des Verteidigungsministeriums – bei Washington.
  • Eine vierte Maschine stürzte in Pennsylvania ab, nachdem die Passagiere Widerstand gegen die Entführer geleistet hatten. Welches Ziel die Entführer mit der vierten Maschine hatten, ist bis heute unklar.
  • Bei der islamistischen Terrorattacke starben vor 25 Jahren fast 3000 Menschen.

„Wir werden niemals, niemals vergessen. Deshalb kämpfen wir heute. Wir haben keine Wahl. Es kann nur den Sieg geben“, sagte der Republikaner in seiner Rede auf der Gedenkveranstaltung am Hauptsitz des Verteidigungsministeriums bei Washington, dem Pentagon.

US-Präsident Donald Trump sprach bei der Gedenkveranstaltung über den Iran-Krieg.
US-Präsident Donald Trump sprach bei der Gedenkveranstaltung über den Iran-Krieg.(Bild: EPA/ANNA ROSE LAYDEN)

Sieben Schweigeminuten
Am Ground Zero in New York, dem Ort der zerstörten Zwillingstürme des World Trade Centers, lasen Angehörige die Namen der Getöteten vor. Auch die früheren US-Präsidenten Barack Obama, Joe Biden, Bill Clinton und George W. Bush sowie Vizepräsident JD Vance nahmen an der Gedenkveranstaltung teil. Sechs Schweigeminuten markierten unter anderem die Einschläge der beiden Flugzeuge und den Einsturz der Türme. Anschließend gab es erstmals eine siebente Schweigeminute für Menschen, die später an Krankheiten oder Verletzungen infolge der Anschläge starben.

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Einige Angehörige wandten sich bei der Gedenkzeremonie in New York in sehr ungewöhnlichen Abweichungen vom Redeskript direkt an Trump und die US-Regierung und forderten, mögliche Verbindungen von Saudi-Arabien zu den Terroranschlägen erneut zu untersuchen und entsprechende Dokumente transparent zu veröffentlichen. Schon seit Jahren laufen auch dementsprechende Klagen von Angehörigen vor Gericht. Saudi-Arabien bestreitet jede Beteiligung und in offiziellen Untersuchungen konnten keine Beweise dafür gefunden werden.

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