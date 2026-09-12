Rapid will Probleme machen und zurück in die Spur

Rapid brennt am Samstag im Gastspiel beim WAC wieder auf Erfolg – und baut auf seine starke Bilanz in Wolfsberg: Die Grünen verloren dort in den letzten neun Spielen nur dreimal! Warum Trainer Hoff Thorup gegen Fitz und Co. „Stress“ verursachen will und trotz Ausfällen zuversichtlich ist.
„Wir wollen zurückschlagen und wieder in die Spur finden. Wenn wir das in dieser Saison mussten, dann haben wir es auch getan.“ Rapids Trainer Johannes Hoff Thorup geht nach dem 1:5 in Salzburg, der ersten Liga-Pleite nach vier Siegen, voller Zuversicht in das samstägige Duell beim WAC.
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