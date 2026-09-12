Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fakten statt Panik

So gefährlich sind brennende Elektroautos wirklich

Tirol
12.09.2026 06:00
Brennende E-Autos sind ein spektakulärer Anblick – doch nicht alles, was über sie erzählt wird, ...
Brennende E-Autos sind ein spektakulärer Anblick – doch nicht alles, was über sie erzählt wird, stimmt.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Geraten E-Autos tatsächlich häufiger in Brand? Sind sie schwerer zu löschen? Und droht beim Öffnen der Tür ein Stromschlag? Feuerwehrtechniker Dominik Hochenegger kennt die Antworten – und warnt vor Panikmache.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Elektroautos sorgen regelmäßig für Schlagzeilen, wenn eines von ihnen in Flammen aufgeht. Doch wie groß ist die Gefahr tatsächlich? „Elektrofahrzeuge brennen nicht häufiger als Pkw mit Verbrennungsmotor“, sagt Dominik Hochenegger vom Landes-Feuerwehrverband Tirol. Der KFZ- und Karosserie-Technikermeister sowie gerichtlich zertifizierte Sachverständige beschäftigt sich seit 2012 intensiv mit Elektromobilität und alternativen Antriebstechnologien. Seit 2018 fließt sein Wissen auch in die Ausbildung der Tiroler Feuerwehren ein.

Pkw mit Verbrennermotor fangen viel öfter Feuer
Der Blick auf die Brandstatistiken relativiere die öffentliche Wahrnehmung deutlich. Laut den von Hochenegger angeführten Zahlen brennen Fahrzeuge mit einem Verbrennungsmotor deutlich häufiger als Elektroautos. „Von 100.000 Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor fangen 1530 Feuer. Bei Elektroautos sind es lediglich 25 Brände pro 100.000 Fahrzeuge. Dies entspricht rechnerisch einer rund 60-fach höheren Brandhäufigkeit bei Verbrennerfahrzeugen“, meint der Experte zur „Krone“.

Der Grund sei nachvollziehbar: Benzin ist leicht entzündlich, Diesel ebenfalls brennbar und ein Auspuff kann rund 600 Grad heiß werden. Ein technischer Defekt oder ein Verkehrsunfall können deshalb rasch einen Brand auslösen.

Zitat Icon

Jedes Elektroauto, das brennt, schafft es in die Zeitung. Ein brennender Benziner erregt relativ wenig Aufmerksamkeit.

Landes-Feuerwehrtechniker Dominik Hochenegger 

Bild: Landes-Feuerwehrverband Tirol

Warum sorgen brennende E-Autos trotzdem für so viel Aufmerksamkeit? „Jedes Elektrofahrzeug, das brennt, schafft es auch in die Zeitung“, erklärt Hochenegger. Ein brennender Benziner sei dagegen schon längst nichts Ungewöhnliches mehr.

Die Brandbekämpfung unterscheidet sich kaum von jener bei einem Verbrenner, wenn bei einem E-Auto etwa der Innenraum, die Reifen oder der Motorraum brennen. Kritischer wird es, wenn die Hochvoltbatterie, die in einer Art Tresor verbaut ist, selbst Feuer fängt. Dann muss diese auch intensiv gekühlt werden.

Ein Tesla fing nach einem Unfall in Kössen Feuer ...
Ein Tesla fing nach einem Unfall in Kössen Feuer ...(Bild: ZOOM Tirol)

Nicht jedes brennende E-Auto muss ins Wasser
Das spektakuläre Fluten eines Elektroautos in einem Wassercontainer ist dabei keineswegs Standard. „Das Fluten eines E-Autos ist immer die absolute Notlösung“, weiß Hochenegger. Schließlich ist ein geflutetes Fahrzeug praktisch ein wirtschaftlicher Totalschaden. Zudem ist das kontaminierte Löschwasser speziell zu entsorgen. Daher versucht die Feuerwehr zunächst, die Batterie mit herkömmlichen Mitteln wie etwa Strahlrohren zu kühlen. Wärmebildkameras zeigen, ob sich weiterhin Hitze entwickelt. Erst wenn eine erneute Brandentwicklung nicht ausgeschlossen werden kann, sind spezielle Kühl- oder Sicherheitsmaßnahmen nötig.

... und musste danach in den Kühlcontainer. Die Regel ist das allerdings nicht.
... und musste danach in den Kühlcontainer. Die Regel ist das allerdings nicht.(Bild: ZOOM Tirol)

Auch im Tunnel unterscheidet sich die Gefahr eines Fahrzeugbrandes grundsätzlich nicht nach Antrieb. „In einem Tunnel ist ein Brand nie gut“, sagt Hochenegger. Die Brandlast eines E-Autos sei mit jener eines Verbrenners vergleichbar. Moderne Tunnel verfügen zudem über Sicherheits- und Entrauchungssysteme.

Bei E-Bussen und E-Lkw ist zwar mehr Energie in den Batterien gespeichert, die Systeme sind jedoch teilweise auf mehrere Gehäuse verteilt. Das kann die Brandbekämpfung sogar erleichtern.

Und besteht tatsächlich bei einem verunfallten E-Auto Stromschlaggefahr? „Das ist ein sehr verbreiteter Mythos. Man kann als Ersthelfer das Auto berühren, ein- und aussteigen sowie die erste Löschhilfe durchführen, ohne sich Sorgen machen zu müssen“, widerspricht der Fachmann.

Lesen Sie auch:
Laut Verkehrsministerium lag der Bestand per Ende Juli bei exakt 304.328 E-Pkw.
Beschleunigter Trend
Erstmals über 300.000 E-Autos auf unseren Straßen
17.08.2026
Unglaublich, aber wahr
Elektroautos fahren viel weiter als Benziner!
10.09.2026

Nach dem Löschen ist aber weiterhin Vorsicht geboten
Auch für den Abtransport ausgebrannter E-Autos seien nicht grundsätzlich Spezialfirmen nötig. Abschleppunternehmen seien längst auch auf Elektrofahrzeuge eingestellt. „Nach einem Brand sollte ein Elektrofahrzeug sicherheitshalber für einige Tage auf einer ausreichend großen Freifläche abgestellt werden, um im Falle einer Wiederentzündung eine Brandausbreitung auf Gebäude oder andere Objekte zu verhindern“, verdeutlicht Hochenegger.

Für die Feuerwehr bleibt die wichtigste Regel unabhängig vom Antrieb: Zuerst werden Menschen gerettet und die Flammen bekämpft. Erst danach entscheidet die Antriebstechnologie über die weiteren Maßnahmen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
12.09.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Teuflischer Missbrauchs-Plan: So lief Horror-Nacht
148.090 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Bild einer vermeintlich heilen Familienwelt. Doch hinter der Fassade passierte ...
Österreich
„Krone“ deckt grausame Serienvergewaltigung auf
134.563 mal gelesen
Eine 39-jährige Mutter – hier ein Symbolbild – aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen ...
Österreich
Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie
127.326 mal gelesen
Krone Plus Logo
Einige der mutmaßlichen Täter: ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und gleichzeitig Ehemann (links) des ...
Innenpolitik
So viel kostete die FPÖ-Party den Steuerzahler
1662 mal kommentiert
Direkt am Wiener Stephansplatz feierte die FPÖ unter Obmann Herbert Kickl im Sommer ihren 70. ...
Außenpolitik
USA raten Kiew: Auf jahrelangen Krieg vorbereiten
1021 mal kommentiert
Eine abgeschossene Shahed-Drohne wird in Kiew ausgestellt. Die Ukraine muss sich in den ...
Innenpolitik
Gewessler stellt Regierung Klima-Ultimatum
896 mal kommentiert
Die Grünen-Chefin erhöht den Druck in Sachen Klimagesetz.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf