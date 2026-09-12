So gefährlich sind brennende Elektroautos wirklich

Nicht jedes brennende E-Auto muss ins Wasser

Das spektakuläre Fluten eines Elektroautos in einem Wassercontainer ist dabei keineswegs Standard. „Das Fluten eines E-Autos ist immer die absolute Notlösung“, weiß Hochenegger. Schließlich ist ein geflutetes Fahrzeug praktisch ein wirtschaftlicher Totalschaden. Zudem ist das kontaminierte Löschwasser speziell zu entsorgen. Daher versucht die Feuerwehr zunächst, die Batterie mit herkömmlichen Mitteln wie etwa Strahlrohren zu kühlen. Wärmebildkameras zeigen, ob sich weiterhin Hitze entwickelt. Erst wenn eine erneute Brandentwicklung nicht ausgeschlossen werden kann, sind spezielle Kühl- oder Sicherheitsmaßnahmen nötig.