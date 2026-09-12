„Eine Lehre sollte nicht der letzte Ausweg sein“

Lehrlingsausbildung beansprucht viel Zeit

Ein weiterer Grund für den Rückgang sei, dass in manchen Betrieben die wirtschaftliche Situation es nicht mehr erlaube, eine angehende Fachkraft anzulernen. Letztlich sei es eine Ressourcenfrage: „Man muss sich Zeit nehmen und die jungen Menschen auch betreuen. Diese Zeit haben viele einfach nicht mehr. Wenn die Firmen dann noch negative Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht haben, dann überlegen sie sich das gut, ob sie eine Lehrstelle anbieten.“ Und: Selbst wenn man dann mehrere Jahre in einen Lehrling investiere, könne es passieren, dass dieser nach der Lehrabschlussprüfung zu einem anderen Betrieb wechselt.