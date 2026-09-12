Leader! Sturm-Gegner kommt mit Selbstvertrauen

Stade Rennes kommt mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen zum Europa-League-Startspiel bei Sturm Graz am kommenden Mittwoch (21 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker).
Die Truppe von Trainer Franck Haise setzte sich am Freitag zum Auftakt der 4. Runde mit einem 1:0-Sieg gegen Olympique Marseille vorerst an die Tabellenspitze der französischen Ligue 1.
Schon zehn Punkte
Der ungeschlagene Leader hält nach drei Siegen in Folge und zuvor einem Remis bei zehn Punkten.
Matchwinner war Adrien Thomasson (52.).
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