Bub fand Kiste voll mit gefährlichen Granaten

Das hätte laut Polizei auch ganz anders ausgehen können: Ein achtjähriger Bub hat beim Schwammerlsuchen mit seinem Vater in einem Wald bei Frauenstein, Bezirk St. Veit, eine vergrabene Munitionskiste entdeckt. Der Bub grub die Kiste aus und brachte sie zu seinem Vater. Dieser nahm den gefährlichen Fund mit nach Hause und alarmierte von dort aus die Polizei.