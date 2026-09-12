Die Salzburg-Fans wurden ihrem Ruf nicht gerecht

Die Fans von Red Bull Salzburg werden in Österreich immer wieder belächelt. Oftmals sind die Sektoren auswärts wie zu Hause nur spärlich gefüllt. Vor allem, wenn es die Attraktivität der Gegner zu wünschen übrig lässt. Beim 1:1 am Freitag in Ried wurde die Anhängerschaft diesem Ruf aber keinesfalls gerecht – eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Sebastian Steinbichler.