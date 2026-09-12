LIVESTREAM: Wer kürt sich zum Sprint-Champion?

Mehr als 10.000 Nachwuchstalente wurden im Vorfeld gescoutet – die schnellsten rund 300 treten am 12. September ab 13 Uhr in der Silberstadt Arena in Schwaz gegeneinander an. In insgesamt acht Wertungsklassen (W/M U8 2019 und jünger, W/M U10 2017/18, W/M U12 2015/16, W/M U14 2013/14) werden die schnellsten Beine Tirols über 60 Meter-Sprint ermittelt.