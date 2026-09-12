Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Abkehr im Almkanal

Salzburger Kanalmeister: „Das hatten wir noch nie“

Salzburg
12.09.2026 08:00
Almmeister Lukas Peter muss den Kanal Meter für Meter auf Schäden untersuchen.
Almmeister Lukas Peter muss den Kanal Meter für Meter auf Schäden untersuchen.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Sebastian Siller
Von Sebastian Siller

Der Salzburger Almkanal wird wie jedes Jahr ausgelassen und gründlich gereinigt. Die „Krone“ hat Almmeister Lukas Peter bei der Abkehr begleitet. Er erzählt, was heuer besonders ungewöhnlich war, welche kuriosen Dinge zum Vorschein kamen und welche Rolle die vielen Badegäste im Gewässer spielen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„So trocken wie heuer war der Almkanal vermutlich noch nie“, sagt Lukas Peter. Er ist so etwas wie der Hausmeister des zwölf Kilometer langen Gewässers, das durch die Stadt Salzburg fließt.

Jährlich wird es Anfang September entleert und inspiziert. Gemacht wird das, damit der Kanal gründlich gereinigt werden kann. Kraftwerke und Mauern entlang der zwölf Kilometer Länge werden ebenso überprüft und gewartet. Die komplette Abkehr des Almkanals dauert insgesamt drei Wochen.

Es ist mittlerweile die vierte Abkehr von Lukas Peter als Hauptverantwortlicher.
Es ist mittlerweile die vierte Abkehr von Lukas Peter als Hauptverantwortlicher.(Bild: Markus Tschepp)

Sein Wasser bezieht das künstlich angelegte Gewässer aus der Königsseeache, es dient zur Versorgung der Stadt. Was dieses Jahr besonders ungewöhnlich ist: die Wassertemperatur. Die erreichte im Sommer rund 20 Grad — außergewöhnlich warm. „Das hatten wir noch nie“, so Peter.

Der Almkanal

  • Mit sieben Seitenarmen ist er Mitteleuropas ältestes Wasserversorgungssystem.
  • Das Wasser kühlt Gebäude wie die Residenz oder das Festspielhaus.
  • 19 Kraftwerke gibt es auf zwölf Kilometern Länge.

Bei der Abkehr kommt auch so einiges zum Vorschein. „Wir finden heuer außergewöhnlich wenig Sand und Schotter, dafür aber einiges an Sperrmüll“, berichtet Peter. Unter den Fundstücken war unter anderem eine Tresortüre. Gleichzeitig mit der Reinigung beginnen zahlreiche Sanierungsarbeiten – an 30 Stellen wird dieses Jahr gearbeitet. Mauern werden erneuert, Holz wird getauscht und brüchige Stellen werden betoniert.

Die vielen Badegäste führen zu mehr Sanierungsarbeiten.
Die vielen Badegäste führen zu mehr Sanierungsarbeiten.(Bild: Andreas Tröster)

Das Gewässer ist ein beliebtes Naherholungsgebiet. „Der Freizeitwert des Almkanals wird immer mehr geschätzt“, so Peter. Gleichzeitig bringen aber die vielen Badegäste zusätzliche Belastungen für den Kanal mit. „Wir müssen die Notausstiege erneuern, weil diese von Schwimmern abgenutzt wurden.“

Bis zum 25. September dauert die Abkehr noch, dann fließt wieder Wasser durch die Stadt. „Was bis dahin nicht erledigt werden kann, muss auf das kommende Jahr verschoben werden“, sagt der Almmeister.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
12.09.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Teuflischer Missbrauchs-Plan: So lief Horror-Nacht
150.262 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Bild einer vermeintlich heilen Familienwelt. Doch hinter der Fassade passierte ...
Österreich
„Krone“ deckt grausame Serienvergewaltigung auf
134.904 mal gelesen
Eine 39-jährige Mutter – hier ein Symbolbild – aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen ...
Österreich
Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie
127.938 mal gelesen
Krone Plus Logo
Einige der mutmaßlichen Täter: ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und gleichzeitig Ehemann (links) des ...
Innenpolitik
So viel kostete die FPÖ-Party den Steuerzahler
1664 mal kommentiert
Direkt am Wiener Stephansplatz feierte die FPÖ unter Obmann Herbert Kickl im Sommer ihren 70. ...
Außenpolitik
USA raten Kiew: Auf jahrelangen Krieg vorbereiten
1021 mal kommentiert
Eine abgeschossene Shahed-Drohne wird in Kiew ausgestellt. Die Ukraine muss sich in den ...
Innenpolitik
Teure Kickl-Party: „Das F in FPÖ steht für frech!“
931 mal kommentiert
Klaus Seltenheim (SPÖ) und Douglas Hoyos (NEOS) gehen auf Herbert Kickl los.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf