Salzburger Kanalmeister: „Das hatten wir noch nie“

Bei der Abkehr kommt auch so einiges zum Vorschein. „Wir finden heuer außergewöhnlich wenig Sand und Schotter, dafür aber einiges an Sperrmüll“, berichtet Peter. Unter den Fundstücken war unter anderem eine Tresortüre. Gleichzeitig mit der Reinigung beginnen zahlreiche Sanierungsarbeiten – an 30 Stellen wird dieses Jahr gearbeitet. Mauern werden erneuert, Holz wird getauscht und brüchige Stellen werden betoniert.