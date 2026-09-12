Horner sorgt für erhitzte Gemüter bei Red Bull

Neuer Zoff zwischen Christian Horner und Red Bull Racing! Der Grund: das Erscheinungsdatum seiner Autobiografie.
Erhitzte Gemüter bei Red Bull Racing: Wie die Kollegen der deutschen „Bild“ berichten, wird die Autobiografie von Ex-Teamchef Christian Horner am 22. Oktober erscheinen, dem Todestag von Dietrich Mateschitz. Was einigen im „Bullenstall“ die Zornesröte ins Gesicht treiben soll.
Laut dem Bericht habe Horner keinen Einfluss auf das Erscheinungsdatum gehabt. Dies habe der herausgebende Verlag so entschieden.
Trennung und Mega-Abfindung
Im Juli 2025 hatte Red Bull Racing die Trennung von Horner bekannt gegeben. Der Brite war seit dem Einstieg des Energydrinkherstellers in die Formel 1 im Jahr 2005 als Geschäftsführer und Teamchef tätig gewesen.
Nach einer sportlich enttäuschenden Saison und einer internen Affäre, die für zahlreiche Abgänge und viel Unruhe im Team gesorgt hatte, zog Red-Bull-Sportgeschäftsführer Oliver Mintzlaff die Reißleine. Für sein unfreiwilliges Aus erhielt Horner eine Abfindung in Millionenhöhe.
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