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Details zur Festnahme

Kika-Manager: Zielfahnder als Wanderer getarnt

Gericht
12.09.2026 08:00
Die Festnahme des Kika/Leiner-Managers durch Wanderer (Symbolbild) in der Steiermark lief ...
Die Festnahme des Kika/Leiner-Managers durch Wanderer (Symbolbild) in der Steiermark lief originell ab.(Bild: Krone KREATIV/APA-Images / APA / HARALD SCHNEIDER „Henry Czauderna, Stock Adobe)
Porträt von Anja Richter
Porträt von Rainer Fleckl
Von Anja Richter und Rainer Fleckl

Die WKStA wirft dem früheren Geschäftsführer von Kika/Leiner schweren Betrug und betrügerische Krida vor. Der Mann sitzt in Wien in Untersuchungshaft. Seine Festnahme mitten in steirischer Bilderbuchlandschaft dürfte abenteuerlich abgelaufen sein. 

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Teilweise wolkig und sehr warm war der 28. August im steirischen Ennstal – perfekt für eine Wanderung, wie auch der frühere Kika/Leiner-Geschäftsführer Hermann W. befand. Der sich zusammen mit Freunden zum Bergausflug verabredete.

Beim Abstieg traf man auf andere Wandersleute: „Wie weit ist es denn noch bis zum See?“, sollen diese gefragt haben. „So 30 Minuten“, antwortete der noch ahnungslose Familienvater. Der nächste Satz warf ihn aus der Bahn: „Sind Sie Herr W.? Sie sind festgenommen“, sagte einer der Zielfahnder. Die sich offenbar als Bergsteiger ausgegeben hatten.

Zitat Icon

Mein Mandant hat versucht, das Unternehmen mit dieser Werbeaktion zu retten. Zum Schluss erfolgten sämtliche Anzahlungen auf Absonderungskonten.

Rechtsanwalt Sascha Flatz

Bild: Gerhard Bartel

Hochwasseropfer jetzt auch Betrugsopfer?
Wie berichtet, ermittelt die WKStA gegen den Steirer wegen des Verdachts des schweren Betrugs und der betrügerischen Krida.

Er habe mit der „Unwetter-Soforthilfe-Aktion“ 2024 mehr als 4700 Kunden getäuscht, indem er diesen einen 20-prozentigen Rabatt auf Möbelkäufe gewährte und Anzahlungen für Produkte, die nie geliefert werden konnten, kassierte. Der Schaden soll mehr als 15 Millionen Euro betragen.

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Der frühere Geschäftsführer von Kika/Leiner wurde wegen Betrugsverdacht festgenommen. 
Betrugsverdacht
Früherer Kika/Leiner-Geschäftsführer verhaftet!
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Zugriff nach tagelanger Observation
Der Wiener Rechtsanwalt Sascha Flatz, der W. gemeinsam mit Anwalt Gerhard Podovsovnik vertritt, weist die Vorwürfe zurück: „Er hat versucht, das Unternehmen mit dieser Werbeaktion zu retten. Zum Schluss erfolgten sämtliche Anzahlungen auf Absonderungskonten.“ Die spektakuläre Verhaftung, die offenbar nach tagelanger Observation erfolgte, ist für Flatz überzogen. Wie auch die verhängte U-Haft.

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