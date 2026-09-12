Kika-Manager: Zielfahnder als Wanderer getarnt

Beim Abstieg traf man auf andere Wandersleute: „Wie weit ist es denn noch bis zum See?“, sollen diese gefragt haben. „So 30 Minuten“, antwortete der noch ahnungslose Familienvater. Der nächste Satz warf ihn aus der Bahn: „Sind Sie Herr W.? Sie sind festgenommen“, sagte einer der Zielfahnder. Die sich offenbar als Bergsteiger ausgegeben hatten.